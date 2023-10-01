Почеттино о ротации вратарей в «Арсенале»: «Опасно, в «ПСЖ» Доннарумма и Навас играли по 2 матча. Любому клубу важно выбрать 1-го номера»

Маурисио Почеттино считает, что Микель Артета рискует, ротируя вратарей.

В последних матчах и Лиги чемпионов ворота « » защищал . , который до прихода испанца был основным, сыграл против «Бренфорда» (1:0) в Кубке лиги.

«В « » у нас было два топ-вратаря. Два матча играл Доннарумма, следующие два матча – Навас.

Это возможно, но опасно. Хорошо это или плохо? Я не знаю. Зависит от результата. Также зависит от профессиональных и личных характеристик игроков. Я предпочел бы иметь лучших игроков, которых можно совмещать.

Для любого клуба важно четко определиться с первым номером. Но в футболе тренерам хочется иметь игроков разных профилей в составе. И потом встает вопрос о том, как игрок, который не будет выходить на поле, примет статус второго номера», – сказал главный тренер «Челси».

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