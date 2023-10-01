Почеттино о ротации вратарей в «Арсенале»: «Опасно, в «ПСЖ» Доннарумма и Навас играли по 2 матча. Любому клубу важно выбрать 1-го номера»

Теги ПСЖ Челси Микель Артета премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал Маурисио Почеттино Кейлор Навас Джанлуиджи Доннарумма Давид Райя Аарон Рэмсдейл Футбол

Маурисио Почеттино считает, что Микель Артета рискует, ротируя вратарей.

В последних матчах АПЛ и Лиги чемпионов ворота «Арсенала» защищал Давид Райя. Аарон Рэмсдейл, который до прихода испанца был основным, сыграл против «Бренфорда» (1:0) в Кубке лиги.

«В «ПСЖ» у нас было два топ-вратаря. Два матча играл Доннарумма, следующие два матча – Навас.

Это возможно, но опасно. Хорошо это или плохо? Я не знаю. Зависит от результата. Также зависит от профессиональных и личных характеристик игроков. Я предпочел бы иметь лучших игроков, которых можно совмещать.

Для любого клуба важно четко определиться с первым номером. Но в футболе тренерам хочется иметь игроков разных профилей в составе. И потом встает вопрос о том, как игрок, который не будет выходить на поле, примет статус второго номера», – сказал главный тренер «Челси».

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17 комментариев

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Under
Ответ Горькие слёзы Моуриньо
Тебе конечно же с 15 места видней как вратарей ротировать
уж всяко лучше, чем вам с дивана
+43
-5
+38
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neolol0
Ответ dr. cage
Своего первого номера Початок и вовсе отправил в Мадрид.. Верен своим словам.. Теперь выбирает между ноунеймами-любителями..
Так это не он принимал решения.
+15
-1
+14
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Фанат спорта01
так вроде артета уже выбрал Раю первым номером.
+9
0
+9
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Имя Фамилия
Почеттино конечно жёстко подставили, притащив бестолковых меси и Доннарумму на место Ди Марии и Наваса.
+18
-12
+6
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Горькие слёзы Моуриньо
Тебе конечно же с 15 места видней как вратарей ротировать
+29
-25
+4
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dr. cage
Своего первого номера Початок и вовсе отправил в Мадрид.. Верен своим словам..

Теперь выбирает между ноунеймами-любителями..
+16
-12
+4
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Rasul Ishchanov
Ответ Under
уж всяко лучше, чем вам с дивана
🤣🤣🤣🤣
+3
0
+3
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Не уверен!!
Какая связь между тренером Челси и ротацией вратарей в Арсенале? Или у Почетино своих проблем не хватает и есть время обсуждать каждый клуб?
+3
-1
+2
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Billy_Shears
Любому клубу важно выбрать 1-го номера, чтобы знать кого кормить лимонами.
+3
-1
+2
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Артур Артур
Просто один тренер может показывать характер и быть требовательным, а второй по сути заложник обстоятельств (что в ПСЖ,что в Челси).
+3
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Тухель
Ответ Андрей
какая разница он на это решение никак не повлиял.
А как он должен был повлиять? Начать истерить? Так что то на спортсе того же Тухеля или Конте не поддерживают, а они как раз тренеры которые не любят прогинаться.
Руководство всегда будет делать как оно хочет и если Пеп или Анчи дипломаты и идут на уступки, то Тухель или Конте нет и как то карьера лучше у первых, а не у вторых.
+2
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Sv1ft
Советы из подвала турнирной таблицы.
+5
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TheArsoman
Какая ротация…уже все решено: Райя 1-ый, Рамсдейл 2-ой. Это Артета решил так смягчить посадки Аарона на скамейку. Тут понеслось, да как он будет менять их по ходу матча, да как он их будет чередовать. Читайте между строк: 1-ый выходит в основе ЛЧ и АПЛ, 2-ой выходит в кубке лиги, который кубком то не считается. (Ну кроме МЮ)
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Амин Чич
Браво и Тер Штеген показали, что ротация не мешает
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neolol0
Ответ Андрей
какая разница он на это решение никак не повлиял.
Он вообще мало на что там влиял, в этом и проблема. Вообще довольно плохо, когда тренера в последнюю очередь спрашивают о том, что ему для работы надо. Понятно, что и тренеру доверять на 100% дело гиблое, он всё таки тренер, а не управленец. Дай условному Моуру волю и он все деньги отдаст Мендешу. Но хотя бы интересоваться, что тебе надо для победы, буквально поужинать пару раз вместе с финансовым функционером, главным скаутом, спортдиром.
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