Почеттино о ротации вратарей в «Арсенале»: «Опасно, в «ПСЖ» Доннарумма и Навас играли по 2 матча. Любому клубу важно выбрать 1-го номера»
Маурисио Почеттино считает, что Микель Артета рискует, ротируя вратарей.
В последних матчах АПЛ и Лиги чемпионов ворота «Арсенала» защищал Давид Райя. Аарон Рэмсдейл, который до прихода испанца был основным, сыграл против «Бренфорда» (1:0) в Кубке лиги.
«В «ПСЖ» у нас было два топ-вратаря. Два матча играл Доннарумма, следующие два матча – Навас.
Это возможно, но опасно. Хорошо это или плохо? Я не знаю. Зависит от результата. Также зависит от профессиональных и личных характеристик игроков. Я предпочел бы иметь лучших игроков, которых можно совмещать.
Для любого клуба важно четко определиться с первым номером. Но в футболе тренерам хочется иметь игроков разных профилей в составе. И потом встает вопрос о том, как игрок, который не будет выходить на поле, примет статус второго номера», – сказал главный тренер «Челси».
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Теперь выбирает между ноунеймами-любителями..
Руководство всегда будет делать как оно хочет и если Пеп или Анчи дипломаты и идут на уступки, то Тухель или Конте нет и как то карьера лучше у первых, а не у вторых.