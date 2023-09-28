«Если «Челси» уволит Почеттино, я буду рад, ведь тогда для них все закончится. Чем дольше он продержится, тем лучше они станут». Симэн о лондонцах

Дэвид Симэн отметил прогресс «Челси» под руководством Маурисио Почеттино.

«Когда « » обыграла « », было много разговоров об увольнении . Проблема не в нем.

Если они избавятся от него, я буду очень рад, потому что тогда для «Челси» все закончится. Чем дольше он здесь продержится, тем лучше они станут. В этом нет никаких сомнений.

Я слышал, как кто-то сказал, что это похоже на то, что у него много карт, но он не может найти нужную комбинацию.

Это молодая команда. Я думаю, ему ее в чем-то навязали. Многие сотрудники были уволены после смены владельца. Это нехороший знак. Не только тренеры, но и экипировщики и так далее.

У «Челси» все получится. «Арсеналу» играть с ними через пару недель, и им нужно взять три очка, пока это возможно, потому что нет никаких сомнений, что «синие» будут становиться лучше», – сказал бывший вратарь « ».

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