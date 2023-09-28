«Если «Челси» уволит Почеттино, я буду рад, ведь тогда для них все закончится. Чем дольше он продержится, тем лучше они станут». Симэн о лондонцах
Дэвид Симэн отметил прогресс «Челси» под руководством Маурисио Почеттино.
«Когда «Астон Вилла» обыграла «Челси», было много разговоров об увольнении Почеттино. Проблема не в нем.
Если они избавятся от него, я буду очень рад, потому что тогда для «Челси» все закончится. Чем дольше он здесь продержится, тем лучше они станут. В этом нет никаких сомнений.
Я слышал, как кто-то сказал, что это похоже на то, что у него много карт, но он не может найти нужную комбинацию.
Это молодая команда. Я думаю, ему ее в чем-то навязали. Многие сотрудники были уволены после смены владельца. Это нехороший знак. Не только тренеры, но и экипировщики и так далее.
У «Челси» все получится. «Арсеналу» играть с ними через пару недель, и им нужно взять три очка, пока это возможно, потому что нет никаких сомнений, что «синие» будут становиться лучше», – сказал бывший вратарь «Арсенала».
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Челси будет прибавлять и например возвращение Нкунку я очень жду, да и то что Броя вернулся и у Челси появился второй ЦН это очень хорошо. Джексону или придется прибавить в реализации или он сядет, а то до этого был безальтернативным игроком старта, такое никому на пользу не идет. Можно вспомнить Шоу, который из за прихода Телеса очень сильно прибавил.
Ты, наверное, имел в виду победу в 2012 году, там ещё можно с натяжкой сказать про случайность, про десятки ударов в ворота Чеха от Барсы и Баварии, про незабитые пенальти Месси и Роббена в игровое время.
Сейчас модно поносить нынешний Челси, но и в предыдущем не было ничего особенного. Рюдигер, Кристенсен ушли бесплатно, Лукаку подписали за кучу денег на огромную личку, который нафиг был не нужен. Хавертц, Вернер дорогостоящие провалы. Канте не вылезал из больнички и как топ игрок закончился. Менди годик поиграл, а потом пошли привоз за привозом и т.д. Ничего особенного в Челси не было