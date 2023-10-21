Тен Хаг об «МЮ»: «Нельзя жить прошлым, когда мы были третьими в АПЛ, взяли кубок, сыграли в финале. Живем будущим»

Теги Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг поделился мыслями перед игрой «Ман Юнайтед» с «Шеффилд Юнайтед».

– Команду воодушевила победа?

– Начать все заново невозможно, но можно... Я вижу сильную раздевалку, игроки объединены, находятся на одной волне, настроены очень решительно и хотят выигрывать матчи. Это мы и увидели в последние пару минут матча (с «Брентфордом», в котором «МЮ» одержал волевую победу благодаря голам на 93-й и 97-й минутах – Sports.ru). В конце концов мы победили, физически мы были очень сильны, как и психологически. Мы продолжали идти вперед и были очень сильны.

Каждая игра в АПЛ сложна, если вы видели результаты «Шеффилд Юнайтед» против «Сити» и «Тоттенхэма», то они проиграли с небольшим счетом. Если не показывать лучший футбол, то можно проиграть. Мы выиграли нашу последнюю игру на выезде, но дело не в этом.

Невозможно жить прошлым, когда мы были третьими в АПЛ, выиграли кубок, сыграли в финале. Мы живем будущим, и мы должны менять его, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Матч между «МЮ» и «Шеффилд Юнайтед» начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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11 комментариев

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Hans Castorp
Третье место , кубок лиги и финал в ЛЕ - это он типа достижения перечисляет , о которых надо забыть ?))
+23
-1
+22
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Semkah
Ответ Утя Ваткин
Только нужно менять не будущее а настоящее.
и не только лишь все могут это делать
+5
0
+5
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ranelgee
Никто никогда не вернётся в 2007 год
+4
0
+4
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slow focus
эта легенда гордится третьим местом МЮ. да ему надо со смородской подружиться, которая с размахом отмечала бронзу рпл 13/14 (предварительно за 2 последних тура просрав чемпионство) и при этом отказывалась праздновать 10летия первых двух чемпионств, называя их годами лузерства
+2
0
+2
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Bring Me The Horizon
Будущего с Тенхагом нет
+3
-2
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Никита Алексеев
Теперь будем в десятке точно.(с)
+1
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Утя Ваткин
Только нужно менять не будущее а настоящее.
+1
-1
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Очки Дани Алвеса
Живем будущим, когда еле-еле отскакиваем от Брентфорда на последних минутах, хотя по игре должны были увозить максимум 1 point.
+1
-1
0
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Stretford End
на данный момент будущее ТХ достаточно туманно.
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Мексиканская песня
10 Хаг
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