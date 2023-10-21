Тен Хаг об «МЮ»: «Нельзя жить прошлым, когда мы были третьими в АПЛ, взяли кубок, сыграли в финале. Живем будущим»

Эрик тен Хаг поделился мыслями перед игрой «Ман Юнайтед» с «Шеффилд Юнайтед».

– Команду воодушевила победа?

– Начать все заново невозможно, но можно... Я вижу сильную раздевалку, игроки объединены, находятся на одной волне, настроены очень решительно и хотят выигрывать матчи. Это мы и увидели в последние пару минут матча (с «Брентфордом», в котором «МЮ» одержал волевую победу благодаря голам на 93-й и 97-й минутах – Sports.ru). В конце концов мы победили, физически мы были очень сильны, как и психологически. Мы продолжали идти вперед и были очень сильны.

Каждая игра в АПЛ сложна, если вы видели результаты « » против «Сити» и «Тоттенхэма», то они проиграли с небольшим счетом. Если не показывать лучший футбол, то можно проиграть. Мы выиграли нашу последнюю игру на выезде, но дело не в этом.

Невозможно жить прошлым, когда мы были третьими в , выиграли кубок, сыграли в финале. Мы живем будущим, и мы должны менять его, – сказал главный тренер « ».

Матч между «МЮ» и «Шеффилд Юнайтед» начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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