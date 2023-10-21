Тен Хаг о состоянии Линделефа после матча Бельгия – Швеция на фоне теракта: «Безумный мир. Виктор не спал всю ночь»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия происшествия Сборная Швеции по футболу Виктор Линделеф Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг оценил состояние Виктора Линделефа после игры Бельгия – Швеция.

Напомним, матч сборных Бельгии и Швеции был прерван из-за теракта в Брюсселе, в результате которого погибли два болельщика гостей. Полиция ликвидировала нападавшего.

«Ужасная ситуация – грустно за жертв, родственников и друзей жертв в Брюсселе. Это безумный мир. Конечно, у Виктора были сложности, это плохой опыт. Линделеф – капитан, он должен был оставаться лидером и делать заявления, но он справился.

Виктор вымотался после этого. Не спал ночь. Он вернулся и вчера (тен Хаг давал интервью в пятницу – Sports.ru) снова был на тренировке.

Линделеф справился с ситуацией. Мы думаем о Викторе, родственниках погибших и пострадавших. У Виктора есть энергия, он готов играть», – сказал Эрик тен Хаг.

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4 комментария

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Артем Русанов
Модератор уеб.к
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Макак-резус
В Украине он бы уже умер от бессонницы
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