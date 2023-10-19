Каземиро не сыграет с «Шеффилдом» из-за травмы. Хавбек «МЮ», вероятно, будет готов к дерби с «Ман Сити»
Каземиро пропустит ближайший матч «Манчестер Юнайтед».
Полузащитник манкунианцев получил повреждение в сборной и по совету клуба остался в Бразилии, чтобы как можно быстрее восстановиться.
Он не сможет принять участие в игре против «Шеффилд Юнайтед» 21 октября.
Ожидается, что бразилец вернется к тренировкам с «МЮ» в начале следующей недели, но из-за дисквалификации пропустит еще одну игру – с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов.
Вероятно, Каземиро будет готов к дерби против «Манчестер Сити», которое состоится 29 октября.
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