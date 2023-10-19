Каземиро не сыграет с «Шеффилдом» из-за травмы. Хавбек «МЮ», вероятно, будет готов к дерби с «Ман Сити»

Каземиро пропустит ближайший матч «Манчестер Юнайтед».

Полузащитник манкунианцев получил повреждение в сборной и по совету клуба остался в Бразилии, чтобы как можно быстрее восстановиться.

Он не сможет принять участие в игре против « » 21 октября.

Ожидается, что бразилец вернется к тренировкам с « » в начале следующей недели, но из-за дисквалификации пропустит еще одну игру – с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов.

Вероятно, будет готов к дерби против « », которое состоится 29 октября.

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