Каземиро не сыграет с «Шеффилдом» из-за травмы. Хавбек «МЮ», вероятно, будет готов к дерби с «Ман Сити»

Теги Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы Каземиро Футбол

Каземиро пропустит ближайший матч «Манчестер Юнайтед».

Полузащитник манкунианцев получил повреждение в сборной и по совету клуба остался в Бразилии, чтобы как можно быстрее восстановиться.

Он не сможет принять участие в игре против «Шеффилд Юнайтед» 21 октября. 

Ожидается, что бразилец вернется к тренировкам с «МЮ» в начале следующей недели, но из-за дисквалификации пропустит еще одну игру – с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов.

Вероятно, Каземиро будет готов к дерби против «Манчестер Сити», которое состоится 29 октября. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
В Бразилии у бабушки остался, опять пирожков налопается, лучше бы в Манчестер вернулся)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Что-то у него не задаётся. Прям проклятье
Почему же? Все относительно. В прошлом сезоне был одним из лучших, если не лучший в составе Юнайтед. Цементировал центр поля, что позволило Эриксену и Бруну меньше опускаться вниз, выполнять черновой работы и больше концентрироваться на созидании. В этом сезоне весь Юнайтед сам не свой. Каземиро не впечатляет от слова совсем, Онана не ловит, Бруну тоже не впечатляет, Рэшфорд не забивает. Вся команда находится в стагнации + постоянно какие-то склоки и конфликты. Каземиро хоть и ужасен в этом сезоне, но лучший бомбардир клуб в этом сезоне- вот где парадокс и это говорит о многом, что у Юнайтед большие проблемы с реализацией и созданием моментов. Плюс эпидемия травм.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mekanych Red Devil
Ну если на 1 игру, то может даже и в пользу будет. Сам он в плохой форме, в сборной травмировался, а уж с Шеффилдом и без него справятся. Тем более, сейчас есть игроки в центр, кто больше заслужил сыграть в основе. Отдохнет, подлечится и подъедет к дерби поближе.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Что-то у него не задаётся. Прям проклятье
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Streetbor
ну теперь можно смело грузить на Юнайтед))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Не велика потеря. В ужасной форме Каз в этом сезоне
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman_ello
Да и ладно! Есть топовый Мактонами😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
Мак-Эриксен в опорке, значит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тыр Пырыч
Да плевать на него и мю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OldRedWhite
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Что-то у него не задаётся. Прям проклятье
А без Казимиро - нет вечеринки !
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Маслов
Ответ Гамаль Хайдаров
лысое проклятье
При том, чтов прошлом году у того же "Лысого Проклятия" он был оним из лучших?)))

Перес просто так не продает игроков, к слову
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Маслов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Дело в Тен Хаге. Наверняка его сливают.
за что его сливать то?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Маслов
Ответ Mekanych Red Devil
Ну если на 1 игру, то может даже и в пользу будет. Сам он в плохой форме, в сборной травмировался, а уж с Шеффилдом и без него справятся. Тем более, сейчас есть игроки в центр, кто больше заслужил сыграть в основе. Отдохнет, подлечится и подъедет к дерби поближе.
Казе мертвый в плане своей прямой роли. Амрабат сдюжит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий