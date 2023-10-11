«Три собаки: МОК, ФИФА, УЕФА. Стоят на задних лапках, а им говорят, как служить и о чем гавкать. Очередная подлянка». Билялетдинов о недопуске России U17
Динияр Билялетдинов не удивлен отменой решения УЕФА о допуске команд РФ U17.
«Я не ожидал, что они вообще нас допустят. Я думал, что они свою гнилую морковку будут держать до конца.
Они хотели подействовать на неокрепшую психику молодых: «Будете хорошо себя вести, будете ругать своих родителей, свою страну, и вам разрешат дальше играть с евросоперниками».
Вот чем было чревато. Поэтому то, что в итоге они отменили – для нас это даже лучше, потому что вот двойное дно и скрытый подтекст витал в воздухе. Все политизировано.
Можно нарисовать три собаки: побольше – МОК, поменьше – ФИФА, еще поменьше – УЕФА: вот они стоят на задних лапках, а им говорят, как служить и о чем гавкать. Глазками смотрят на хозяина: «Что изволишь, хозяин?», а перед носом собачки держат кусочек мяса. Вот они и стараются.
Мне кажется, это все было продумано. Это было намеренное решение разрешить юношам выступать и запретить, чтобы получить подрастающее поколение, которое уже вкусило все это. Это их выбор, их методы, дворовым языком – очередная подлянка. Для меня это не новость», – сказал бывший игрок «Эвертона» и сборной России Билялетдинов.
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"перед носом собачки держат кусочек мяса"
Господи, какая же беспросветная тупость и мрак у них в головах...
я когда заголовок увидел, сразу подумал "Это отец сказал, он резковатый на характер".
в новость захожу а там ДИНИЯР!!!!
Д.И.Н.И.Я.Р. КАРЛ!!!!
ааааааа
не ожидал)))
но прикольно)
Подонки, других слов нет
Люди просто не понимаю, что ассоциации действуют в соответствии с желаниями своих участников, а не по указке Госдепа.