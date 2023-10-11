«Три собаки: МОК, ФИФА, УЕФА. Стоят на задних лапках, а им говорят, как служить и о чем гавкать. Очередная подлянка». Билялетдинов о недопуске России U17

Теги Динияр Билялетдинов сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА МОК Политика Футбол

Динияр Билялетдинов не удивлен отменой решения УЕФА о допуске команд РФ U17.

«Я не ожидал, что они вообще нас допустят. Я думал, что они свою гнилую морковку будут держать до конца.

Они хотели подействовать на неокрепшую психику молодых: «Будете хорошо себя вести, будете ругать своих родителей, свою страну, и вам разрешат дальше играть с евросоперниками».

Вот чем было чревато. Поэтому то, что в итоге они отменили – для нас это даже лучше, потому что вот двойное дно и скрытый подтекст витал в воздухе. Все политизировано.

Можно нарисовать три собаки: побольше – МОК, поменьше – ФИФА, еще поменьше – УЕФА: вот они стоят на задних лапках, а им говорят, как служить и о чем гавкать. Глазками смотрят на хозяина: «Что изволишь, хозяин?», а перед носом собачки держат кусочек мяса. Вот они и стараются.

Мне кажется, это все было продумано. Это было намеренное решение разрешить юношам выступать и запретить, чтобы получить подрастающее поколение, которое уже вкусило все это. Это их выбор, их методы, дворовым языком – очередная подлянка. Для меня это не новость», – сказал бывший игрок «Эвертона» и сборной России Билялетдинов.

У нашего футбола нет шансов снять бан. УЕФА пытался, но получил мощный отпор

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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78 комментариев

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Игорь Новиков
Ладно когда у 76-летней Тарасовой в голове парадигма СССР (все понятно), но когда у 38-летнего, игравшего в Европе, Динияра... Это печально.
+110
-29
+81
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Overkiller
"будете ругать своих родителей, свою страну"
"перед носом собачки держат кусочек мяса"

Господи, какая же беспросветная тупость и мрак у них в головах...
+71
-16
+55
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Groondler
ахахахаха не думал, что он способен на такие резкие высказывания

я когда заголовок увидел, сразу подумал "Это отец сказал, он резковатый на характер".

в новость захожу а там ДИНИЯР!!!!
Д.И.Н.И.Я.Р. КАРЛ!!!!
ааааааа
не ожидал)))
но прикольно)
+53
-6
+47
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Любезный Коссутий
попытался представить, но получился Билялетдинов на задних лапах. карьера закончена, в депутаты не берут, вот и приходится периодически гавкать, чтобы хозяин кинул косточку.
+28
-9
+19
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Hitgoe Himgob
Понятно же зачем они это все говорят. Динияр хочет получить работу и хорошую. Они потом все будут орать также оголтело в обратную сторону

Подонки, других слов нет
+17
-6
+11
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Marathon50
И еще поменьше - газаев
+14
-5
+9
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Уся Ваткин
«Глупым, в грубом значении этого слова, Билялетдинова назвать было нельзя, но и умен он был лишь настолько, чтобы, как говорится, сальных свечей не есть и стеклом не утираться».
+9
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Ковид 07.10.52
Ответ Люблю осень
Вроде молодой, а бурчит как типичный патриот.
На что не пойдешь ради подачки от власти.
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Pertinax Gandi
Ответ Groondler
ахахахаха не думал, что он способен на такие резкие высказывания я когда заголовок увидел, сразу подумал "Это отец сказал, он резковатый на характер". в новость захожу а там ДИНИЯР!!!! Д.И.Н.И.Я.Р. КАРЛ!!!! ааааааа не ожидал))) но прикольно)
А я даже не посмотрел, какой Билялетдинов. Думал Зинетула.
+7
-1
+6
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Люблю осень
Вроде молодой, а бурчит как типичный патриот.
+16
-10
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АланСмити
Ловите депутата.
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Лучше б молчал
Ты с Димоном забухал что ли, Диниярчик? Иблис, термоядерные дегенераты и вот это всё? Смотри осторожнее с синей темой, у Димона печень лужёная. Хотя ты и сам мастак, карьера как твоя бездарно завершалась, мы помним.
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Andrei Danilchenko
Очень смешно, как все эти патриоты с одобрением говорили про УЕФА, когда УЕФА приняла решение в пол за России, и какие помои льются, когда решение против России
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Barry_Cadny
Ответ Pertinax Gandi
А я даже не посмотрел, какой Билялетдинов. Думал Зинетула.
Я вот как раз знал, что не Зинетула. Хотя и поиграл в сборной с Михайловым, Фетисовым и Кожевниковым.
+3
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Fruscol
Ответ Всех не забаните
ЗП Билялетдинова в Локо была около 3 млн евро в год, в Эвертоне 1.1 млн евро. ЗП депутата госдумы 6 млн рублей в год, т.е. один год в Эвертоне равен 17 годам в госдуме. Меня интересует вопрос, зачем ему в госдуму и какого размера должны ему кидать косточки? Заранее спасибо за ответ)))))))))
"ЗП депутата госдумы 6 млн рублей" сам-то понял, что сказал? говорят, они с фразы "чтоб ты жил на одну зарплату" громче всех ржут
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Barry_Cadny
Ответ Spartak ist besser
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Как болельщик Спартака, так просто позор.
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Olga.t
Прирождённый дипломат, речь как у Лаврова))
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Dr. Heisenberg
Как образно. Видимо перед зеркалом долго тренировался, принимал разные позы и у папки спрашивал советы, чтобы в яйцах, морковках и кусках мяса не запутаться.
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Bardownski
Байден вызвал Чеферина в овальный кабинет и строго-настрого запретил пускать российских футболистов на соревнования.

Люди просто не понимаю, что ассоциации действуют в соответствии с желаниями своих участников, а не по указке Госдепа.
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Pertinax Gandi
Это сейчас бумажных газет уже почти никто не читает. А то б уже появились карикатуры на Баха, Инфантино и Чиферина. Как раньше на министров-капиталистов.
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Vićtor Diaź
Бабки от футбола закончились, наметил путь в депутаты
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Pertinax Gandi
Ответ Barry_Cadny
Я вот как раз знал, что не Зинетула. Хотя и поиграл в сборной с Михайловым, Фетисовым и Кожевниковым.
Мне просто при этой фамилии приходит на ум сразу этот человек. Всё-таки он выдающийся спортсмен и успешный тренер. Остальные Билялетдиновы персоны пожиже.
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ARIGAMI ARIGAMI
Какой же он 🤡
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Антиглор17
Неожиданно, вот его промытый мозг удивил сильно.
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Ковид 07.10.52
А этот котяра отлично лижет, так и до думы недалеко, где будет лапки поднимать по приказу.
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