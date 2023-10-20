«Россия – не банановая республика, не филиал ФИФА и УЕФА, а одно из самых великих государств. На колени никогда не встанем». Замминистра спорта РФ об отстранении

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Замминистра спорта России Одес Байсултанов высказался о крымских клубах.

В четверг в рамках форума «Россия – спортивная держава» заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о создании футбольной лиги для команд из новых регионов страны.

Исполком МОК в октябре отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из‑за включения в состав организации олимпийских советов новых регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

– Вы видите, какую реакцию вызвало включение новых субъектов в структуру ОКР. Стоит ли в футболе теперь ожидать того же?

– С моей точки зрения РФС, когда принимал решение о включении крымских клубов во второй дивизион, уже взял на себя эти обязательства. Поэтому никакого риска от создания лиги «Содружество» я не вижу. Наоборот, этим мы создаем некий промежуточный формат, который в свое время как раз и требовал РФС.

Я хотел бы передать собственную позицию по данному вопросу. Она заключается в том, что мы – не банановая республика, а одно из самых великих государств этого мира. Со своей конституцией, со своим законом. И мы не являемся филиалом УЕФА, ФИФА или кого‑то еще. Мы должны работать, исходя из конституционных прав наших граждан.

Скажите мне, пожалуйста, кто у нас в стране может запретить другому человеку свободно заниматься спортом?

– Никто.

– Тогда о чем идет речь? Это наша территория, наша страна, это граждане России. И вопрос такой вообще не должен стоять. Будут проблемы, включат нас куда‑то или не включат – мне наплевать. Почему вы и я можем играть в футбол, хоккей и все остальное, а люди в Донецке или Луганске – нет? Напротив, то, что мы восемь лет не развивали Крым, – это не вина УЕФА или кого‑то еще, а это наша общая вина. И если бы изначально мы поступили бы правильно, то сейчас наши «коллеги» англо‑саксонской направленности знали бы, что нельзя Россию прогнуть санкционными действиями.

Россия всегда старается решить все мирно, но, к сожалению, там это начинают воспринимать как слабость. А Россия – не слабая, она никогда не встанет на колени. Мы должны еще жестче защищать права наших спортсменов, поэтому все названные действия абсолютно оправданны, – сказал Байсултанов.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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29 комментариев

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Ихарь Окенфэйлов
На колени уже действительно поздно. Судя по тому что машина с исконно русским названием "Москвич" не имеет ни одной российской детали, а на открытии дорог в Москве, стройными рядами идут китайские самосвалы, товарищ Си нас в другую позу поставил. И возможности разогнуться не видно.
+29
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+26
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N W
«Запад пытается поставить Россию на колени, он пытается и пытается, а она все лежит и лежит»

- Валерия Новодворская
+17
-1
+16
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Sinister Kid
То есть будем бомбить ФИФА и УЕФА, ради включения команд из новых регионов?
+18
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atomio
Величие государства измеряется благосостоянием народа в первую очередь. У наших чиновников величие измеряется их собственным благосостоянием. Тогда все сходится.
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FNT
Ответ Гоша Петров
Как бы не хотелось местным либерастам написать про то что Россия якобы не мировая сверхдержава.То смиритесь на протяжении всей истории Россия всегда это доказывает.Многие смеются над тем что у России слабая армия якобы,и не вторая в мире.Мы уже видели развенчание мифов про то какой сильный израильскиц моссад,и какая сильная армия США сбежавшая из Афганистана.Поэтому не нужно хаять надо смотреть обьективно.
🤣🤣🤣
+6
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Фут.Боль
Ответ A Buk
а что ж тогда в 2014 не включили крымские клубы?) неужели опасались чего-то?)
ЧМ 2018 не хотели потерять.
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Сергей Штырков
Ответ Гоша Петров
Как бы не хотелось местным либерастам написать про то что Россия якобы не мировая сверхдержава.То смиритесь на протяжении всей истории Россия всегда это доказывает.Многие смеются над тем что у России слабая армия якобы,и не вторая в мире.Мы уже видели развенчание мифов про то какой сильный израильскиц моссад,и какая сильная армия США сбежавшая из Афганистана.Поэтому не нужно хаять надо смотреть обьективно.
Мы уже видели ка как Вагнер захватывает русские города, и как вторая армия мира не может захватить несколько месяцев завод и деревеньку
+2
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Lionel Van Damme
А как же вставание с колен? раз никогда не встанете
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Kit244098
Черкизон, сплошной Черкизон. А я ,дурак, еще бельгийцев ругал. За министра юстиции))
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Титюля
Последние года возгласы спортивных чиновников максимально точно описывает поговорка, «мели Емеля, твоя неделя». Конкретики ноль процентов, зато лозунгов хоть отбавляй.
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Sobachkin
Китай: Встали на колени + еще немного леса Сибири, а то ничего не будем поставлять!..... Россия: Ну что, ок.
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Дмитрий Осипов
Так нахрен слать все эти Фифы и Уефы, все эти олимпиады и прочее. Зачем вы хотите вернуть нас туда? Говорят о величии, но обижаются на всякое отстранение. Великие сами все делают, создают и учавствуют, так пора бы уже не говорить о величии, а вести себя в соответствии с величием.
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VaD
...и будем с высокоподнятой головой играть с Северной Кореей, Ираном и Гондурасом.
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Олег Капранов
ИДИОТ. Новое прочтение
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Юзеры спортса гении
Ответ Константин Эсперов
Мы же не Израиль . Решим всё через газовую трубу и "сакральные" ценности.
Ну и как, решили через газ? Предыдущей зимой не получилось, но этой точно получится, да?)
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igls54
Первопрестольную поменять на сколеновставательную
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Sobachkin
Ответ Ихарь Окенфэйлов
На колени уже действительно поздно. Судя по тому что машина с исконно русским названием "Москвич" не имеет ни одной российской детали, а на открытии дорог в Москве, стройными рядами идут китайские самосвалы, товарищ Си нас в другую позу поставил. И возможности разогнуться не видно.
АвтоВАЗ будет собирать Чери
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Daishi
>Англо‑саксонской направленности..

Каво, каво?))
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