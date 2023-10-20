«Россия – не банановая республика, не филиал ФИФА и УЕФА, а одно из самых великих государств. На колени никогда не встанем». Замминистра спорта РФ об отстранении

Замминистра спорта России Одес Байсултанов высказался о крымских клубах.

В четверг в рамках форума «Россия – спортивная держава» заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о создании футбольной лиги для команд из новых регионов страны.

Исполком МОК в октябре отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из‑за включения в состав организации олимпийских советов новых регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

– Вы видите, какую реакцию вызвало включение новых субъектов в структуру ОКР. Стоит ли в футболе теперь ожидать того же?

– С моей точки зрения РФС, когда принимал решение о включении крымских клубов во второй дивизион, уже взял на себя эти обязательства. Поэтому никакого риска от создания лиги «Содружество» я не вижу. Наоборот, этим мы создаем некий промежуточный формат, который в свое время как раз и требовал РФС.

Я хотел бы передать собственную позицию по данному вопросу. Она заключается в том, что мы – не банановая республика, а одно из самых великих государств этого мира. Со своей конституцией, со своим законом. И мы не являемся филиалом , или кого‑то еще. Мы должны работать, исходя из конституционных прав наших граждан.

Скажите мне, пожалуйста, кто у нас в стране может запретить другому человеку свободно заниматься спортом?

– Никто.

– Тогда о чем идет речь? Это наша территория, наша страна, это граждане России. И вопрос такой вообще не должен стоять. Будут проблемы, включат нас куда‑то или не включат – мне наплевать. Почему вы и я можем играть в футбол, хоккей и все остальное, а люди в Донецке или Луганске – нет? Напротив, то, что мы восемь лет не развивали Крым, – это не вина УЕФА или кого‑то еще, а это наша общая вина. И если бы изначально мы поступили бы правильно, то сейчас наши «коллеги» англо‑саксонской направленности знали бы, что нельзя Россию прогнуть санкционными действиями.

Россия всегда старается решить все мирно, но, к сожалению, там это начинают воспринимать как слабость. А Россия – не слабая, она никогда не встанет на колени. Мы должны еще жестче защищать права наших спортсменов, поэтому все названные действия абсолютно оправданны, – сказал Байсултанов.

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