У Гави возник дискомфорт на тренировке сборной Испании. Хавбек «Барсы» досрочно покинул поле
Гави, возможно, получил повреждение на тренировке сборной Испании.
По информации Cadena Ser, полузащитник «Барселоны» досрочно покинул тренировку во вторник из-за дискомфорта. Также сообщается о схожих проблемах у вингера «Атлетика» Нико Уильямса. Решение о том, останутся ли игроки в расположении сборной, будет принято в ближайшее время.
Ранее сборную покинул 16-летний полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль, получивший травму сгибателя бедра в матче Ла Лиги против «Гранады».
Ближайший матч сборной Испании пройдет 12 октября. Команда Луиса де ла Фуэнте сыграет со сборной Шотландии в квалификации Евро-2024.
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