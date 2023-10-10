У Гави возник дискомфорт на тренировке сборной Испании. Хавбек «Барсы» досрочно покинул поле

Гави, возможно, получил повреждение на тренировке сборной Испании.

По информации Cadena Ser, полузащитник «Барселоны» досрочно покинул тренировку во вторник из-за дискомфорта. Также сообщается о схожих проблемах у вингера « » . Решение о том, останутся ли игроки в расположении сборной, будет принято в ближайшее время.

Ранее сборную покинул 16-летний полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль, получивший травму сгибателя бедра в матче Ла Лиги против «Гранады».

Ближайший матч сборной пройдет 12 октября. Команда Луиса де ла Фуэнте сыграет со сборной Шотландии в квалификации Евро-2024.

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