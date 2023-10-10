У Гави возник дискомфорт на тренировке сборной Испании. Хавбек «Барсы» досрочно покинул поле

Теги Барселона Атлетик Ла Лига Сборная Испании по футболу травмы Здоровье Нико Уильямс Гави Футбол

Гави, возможно, получил повреждение на тренировке сборной Испании.

По информации Cadena Ser, полузащитник «Барселоны» досрочно покинул тренировку во вторник из-за дискомфорта. Также сообщается о схожих проблемах у вингера «Атлетика» Нико Уильямса. Решение о том, останутся ли игроки в расположении сборной, будет принято в ближайшее время.

Ранее сборную покинул 16-летний полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль, получивший травму сгибателя бедра в матче Ла Лиги против «Гранады».

Ближайший матч сборной Испании пройдет 12 октября. Команда Луиса де ла Фуэнте сыграет со сборной Шотландии в квалификации Евро-2024.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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18 комментариев

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zaebarca
Барса обескровлена, жесть какая-то.
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Ответ Shuller18
А че нет, де ла Пенья щедро вознаградит потом. Или кто-то всерьез считает, что этот деревянный гопник по спортивному принципу попадает в старт?
сколько лет сидел?
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Однажды в Космосе
ужасно, здоровья юному Каталонскому супер игроку.
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Очевидное невероятное
хуже прошлого сезона проблемы травм у Барселоны, просто все лучшие травмированы
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rej1sta
Ответ Shuller18
Футбол на время станет чище
Футбол стал бы чище, если бы шулер наконец-то перестал с такой ревностью относиться к 19-летнему пацану, уже напрягает твоя помешанность на молодежи Барсы.
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Shuller18
Футбол на время станет чище
зависть плохая вещь, солнышко
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Очевидное невероятное
Ответ Shuller18
Угараю чисто) Уже лет 10 причем над тем, какое днище штампует Ла Масия
завязывай с зеленым змеем
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Очевидное невероятное
Ответ Shuller18
А че нет, де ла Пенья щедро вознаградит потом. Или кто-то всерьез считает, что этот деревянный гопник по спортивному принципу попадает в старт?
хлоп если смогу ,я обязательно помогу тебе.
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