Роберто повредил камбаловидную мышцу. До класико «Барсы» и «Реала» – 10 дней

Теги Барселона Ла Лига травмы Серджи Роберто Класико Здоровье Футбол

Серджи Роберто выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

Как сообщает пресс-служба «Барселоны», у защитника диагностировано повреждение камбаловидной мышцы правой ноги. Сроки восстановления в данный момент не уточняются.

Ближайший матч «Барселона» проведет 22 октября против «Атлетика». 25 октября команда сыграет с «Шахтером», 28 октября – с «Реалом».

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27 комментариев

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fireflame1515
🤦🏽‍♂️ там врачи чем занимаются ? Пол состава в лазарете
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Unknown Forusha
Уже рыбы травмы наносят что за проклятье)
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Бронислав Каминский
Ответ fireflame1515
🤦🏽‍♂️ там врачи чем занимаются ? Пол состава в лазарете
Врачи лечат.А физухой и подготовкой тренеры по физподготовке занимаются.К ним вопросы...
+8
-2
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Cruel Snake
Обе команды в травмах 🤕 жаль
+6
-2
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Josep
На скамейке мышцу отсидел, бедняжечка..
а по хорошему, тренеров по физподготовке надо в шею гнать, как они их готовят что каждый день травмируются.
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Эксперт Спортс
Ответ Бронислав Каминский
Но в Класико он очень хорош)
Не знаю что он пьет но на Классико выходит умирать
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Iamliam
Ответ katalonec.uz
Как можно не играя травмироваться ?)
Он же тренируется с командой регулярно)
Или думаешь футболисты запаса, сами друг с другом тренируются отдельно от основы?
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Павел Сморщков
Эх, потренирую сегодня перед сном свою змеевидную мышцу...
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aidos_1979
Ответ Павел Сморщков
Эх, потренирую сегодня перед сном свою змеевидную мышцу...
Змея уже небось вся накаченная и перекаченная, столько лет ежедневных тренировок?))
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Павел Сморщков
Ответ Дмитрий Рабко
Палендвицу что-ли ?
С её помощью.
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Дмитрий Рабко
Ответ Павел Сморщков
Эх, потренирую сегодня перед сном свою змеевидную мышцу...
Палендвицу что-ли ?
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Sundance Neeskens
Ответ Бронислав Каминский
Врачи лечат.А физухой и подготовкой тренеры по физподготовке занимаются.К ним вопросы...
У Френки, Лёвы и Кунде не мышечные травмы. У Ламина и Бальде ничего серьезного, они уже вернулись к тренировкам. Из состава считай только трое вылетели по мышечным проблемам (Педри, Рафинья и сейчас Роберто, ито последние два всего на несколько недель), вполне обыденное явление в современном футболе.
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med-a-lion
Ответ Эксперт Спортс
Что с ним что без него ну разве что для замены а так средний игрок для ротации. Я как болельщик со стажем говорю.
без него на данный момент ямалу придется играть 90 минут. а если ламин получит травму, то вообще некого ставить, араухо придется нападающего играть
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Бронислав Каминский
Ответ Эксперт Спортс
Что с ним что без него ну разве что для замены а так средний игрок для ротации. Я как болельщик со стажем говорю.
Но в Класико он очень хорош)
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Iamliam
Ответ Unknown Forusha
Уже рыбы травмы наносят что за проклятье)
Камбаловидная мышца повредила Роберто!
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deadjoker
Походу барса перекупила медштаб Челси :)
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Сикарио
Жалко, лучше бы это полено вышло на поле.
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Samuro
Придется заявить на игру самого Хави
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ЧИКО
Со временем больше сомнения возникают, что в тренировочном процессе, что-то не так. Пусть многие получили травмы при столкновении, но тогда получается, физ. подготовка хромает. Почти у всех одинаковые травмы. Ситуация уже не печальная, а катастрофическая. У Реала джентльменских качеств нет, они воспользуются этим моментом, и постараются забить как можно больше, чтоб в историю записать и бесстыдно хвастаться. Я уже не знаю какой будет состав, ещё есть время и не дай бог, ещё кто-то. ляжет, но кто бы не был, опытные, молодые или совсем зелёные, надо бороться полной силой и до конца. Нельзя дать Реалу разгуляться, они не скажут, что дубль состав играл, они бессовестно будут орать, что выиграли. Нельзя им дать возможность ликовать. Весь стадион и все болельщики барсы во всём мире, должны объединится и поддержать команду. Мы большая сила и позитивная энергия от нас, заставит Реал вздрогнуть. Это будет очень жёсткое испытание для Барсы и для нас, и я уверен, что ребята выдержат, потому, что они защищают имидж и цвета ФК БАРСЕЛОНЫ, а это дорогого стоит. ФОРЦА БАРСА!
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katalonec.uz
Как можно не играя травмироваться ?)
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katalonec.uz
Как можно не играя травмироваться ?)
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hh88_88
Ещё и такая мышца есть???
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Эксперт Спортс
Что с ним что без него ну разве что для замены а так средний игрок для ротации. Я как болельщик со стажем говорю.
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