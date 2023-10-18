Роберто повредил камбаловидную мышцу. До класико «Барсы» и «Реала» – 10 дней

Серджи Роберто выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

Как сообщает пресс-служба «Барселоны», у защитника диагностировано повреждение камбаловидной мышцы правой ноги. Сроки восстановления в данный момент не уточняются.

Ближайший матч « » проведет 22 октября против «Атлетика». 25 октября команда сыграет с «Шахтером», 28 октября – с « ».

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