Роберто повредил камбаловидную мышцу. До класико «Барсы» и «Реала» – 10 дней
Серджи Роберто выбыл на неопределенный срок из-за травмы.
Как сообщает пресс-служба «Барселоны», у защитника диагностировано повреждение камбаловидной мышцы правой ноги. Сроки восстановления в данный момент не уточняются.
Ближайший матч «Барселона» проведет 22 октября против «Атлетика». 25 октября команда сыграет с «Шахтером», 28 октября – с «Реалом».
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а по хорошему, тренеров по физподготовке надо в шею гнать, как они их готовят что каждый день травмируются.
Или думаешь футболисты запаса, сами друг с другом тренируются отдельно от основы?