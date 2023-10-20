Тони Кроос: «Я не любитель статистики. Кто разбирается в футболе, может понять, что из себя представляет игра. Можно потерять мяч 1 раз из 100, но именно он приведет к голу»

Тони Кроос считает, что статистика не очень важна в футболе.

– В последние годы футбол все больше и больше опирается на данные, появляется все больше цифр и метрик. Как вы к этому относитесь? Или доверяете традиционному подходу и интуиции?

– Определенно второе. Я не любитель статистики, главным образом потому, что, когда ее слишком много, это не имеет смысла, на мой взгляд. Любой, кто хоть немного разбирается в футболе, может понять, что из себя представляет игра.

Мне не нужно подтверждение того, что у меня такой-то процент [успешных] пасов, чтобы понять, хорошо я сыграл или нет. Или сколько мячей я потерял. Ты можешь потерять мяч один раз из ста – но именно он приведет к пропущенному голу.

То же самое с данными по пробегу, которые я вообще не очень воспринимаю: кто сколько раз ускорился, кто сколько раз пробежал. Предполагается, что те, кто много бегал, играли хорошо.

Я вижу наоборот: чем больше я бегаю, тем хуже мы играем. Чем больше мы бегаем сзади, тем хуже мы защищаемся, тем меньше мы контролируем мяч, – сказал хавбек « ».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию