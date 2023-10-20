Тони Кроос: «Я не любитель статистики. Кто разбирается в футболе, может понять, что из себя представляет игра. Можно потерять мяч 1 раз из 100, но именно он приведет к голу»
Тони Кроос считает, что статистика не очень важна в футболе.
– В последние годы футбол все больше и больше опирается на данные, появляется все больше цифр и метрик. Как вы к этому относитесь? Или доверяете традиционному подходу и интуиции?
– Определенно второе. Я не любитель статистики, главным образом потому, что, когда ее слишком много, это не имеет смысла, на мой взгляд. Любой, кто хоть немного разбирается в футболе, может понять, что из себя представляет игра.
Мне не нужно подтверждение того, что у меня такой-то процент [успешных] пасов, чтобы понять, хорошо я сыграл или нет. Или сколько мячей я потерял. Ты можешь потерять мяч один раз из ста – но именно он приведет к пропущенному голу.
То же самое с данными по пробегу, которые я вообще не очень воспринимаю: кто сколько раз ускорился, кто сколько раз пробежал. Предполагается, что те, кто много бегал, играли хорошо.
Я вижу наоборот: чем больше я бегаю, тем хуже мы играем. Чем больше мы бегаем сзади, тем хуже мы защищаемся, тем меньше мы контролируем мяч, – сказал хавбек «Реала».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Хотя один пас Лэмпарда на Рамиреса > миллиард перекатываний хавиньест
футбол это не столько про сколько, сколько про - как?!
Пеп уничтожил Баварию Хайнкеса - притащил левых испанцев для тики-таки и с позором проигрывал в ЛЧ.
В Ман Сити же c нефтянным безлимитом через подставные компании даже Карпин будет брать трофеи.
Пеп -2 требла с двумя разными командами, доминаторство в Испании, Германии и Англии. Не опускался ниже 3 места в своей карьере. И все это с «перекатыванием мяча».
Клоп -пинок под зад от Боруссии, 1 АПЛ и 1 ЛЧ за 7 лет в Ливере.
Если Гвардиола физрук и шарлатан, то я даже не знаю как описать немецкого нытика)
Примерно так же адекватно.
Привет от Пирло, Анри, Лэмпарда и прочих очень крутых футболистов, которые оказались очень хреновыми тренерами.
Это просто к тому, что мнение Крооса о статистике, не стоит оценивать так высоко, только потому, что он хорошо играет в футбол.