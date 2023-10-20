Тони Кроос: «Я не любитель статистики. Кто разбирается в футболе, может понять, что из себя представляет игра. Можно потерять мяч 1 раз из 100, но именно он приведет к голу»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Футбол

Тони Кроос считает, что статистика не очень важна в футболе.

– В последние годы футбол все больше и больше опирается на данные, появляется все больше цифр и метрик. Как вы к этому относитесь? Или доверяете традиционному подходу и интуиции?

– Определенно второе. Я не любитель статистики, главным образом потому, что, когда ее слишком много, это не имеет смысла, на мой взгляд. Любой, кто хоть немного разбирается в футболе, может понять, что из себя представляет игра.

Мне не нужно подтверждение того, что у меня такой-то процент [успешных] пасов, чтобы понять, хорошо я сыграл или нет. Или сколько мячей я потерял. Ты можешь потерять мяч один раз из ста – но именно он приведет к пропущенному голу.

То же самое с данными по пробегу, которые я вообще не очень воспринимаю: кто сколько раз ускорился, кто сколько раз пробежал. Предполагается, что те, кто много бегал, играли хорошо.

Я вижу наоборот: чем больше я бегаю, тем хуже мы играем. Чем больше мы бегаем сзади, тем хуже мы защищаемся, тем меньше мы контролируем мяч, – сказал хавбек «Реала».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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40 комментариев

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Михо
Игроку с примерно 95% точных передач в карьере можно не думать о статистике, пусть она о нем думает©️ Ибрагимович или Стетхэм, не помню точно кто из них😃
+38
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+36
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vincere
Если ты играешь как Кроос, то тебе действительно незачем задумываться о статистике.
+23
-1
+22
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Amalfitano
Лукомскому сейчас стало особенно обидно. Столько кружков, стрелочек и высчитываний точки Джи ... А тут оказалось, что игра это просто игра. Кросс прям разбил сердце Вадиму.)))
+22
-5
+17
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David Aprasidze
Кажется мода на статданные пошла после паркетного футбола Пепа, с бессмысленным перекатыванием мяча вдоль и поперек и восхищение колличеством пасов.
Хотя один пас Лэмпарда на Рамиреса > миллиард перекатываний хавиньест
+21
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+9
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David Aprasidze
Ответ Михо
Игроку с примерно 95% точных передач в карьере можно не думать о статистике, пусть она о нем думает©️ Ибрагимович или Стетхэм, не помню точно кто из них😃
Был такой Бриттон в Суонси со статой получше каталонских малоросликов. Все эти короткие перекатывания мяча и есть антифутбол со смыслом "пока мяч у нас - нам не забьют".
+17
-8
+9
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QWertY
Ответ Amalfitano
Лукомскому сейчас стало особенно обидно. Столько кружков, стрелочек и высчитываний точки Джи ... А тут оказалось, что игра это просто игра. Кросс прям разбил сердце Вадиму.)))
Над Лукомским смеялись, когда он этими цифиркам стаду доказывал, что Артетка в процессе создание хорошей команды из Арсенала. Теперь что над Артеткой, что над Лукомским (по поводу игры Артетки) не смеются)
+13
-6
+7
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denzel13
А ведь он прав. Вроде бы его в свое время Реал купил за 25 млн., можно сказать кража века)))
+5
-1
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Борис Энгельгардт
уже была такая новость с его словами, 1в1, где-то месяца два назад)
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Moe Joe
Ответ David Aprasidze
Кажется мода на статданные пошла после паркетного футбола Пепа, с бессмысленным перекатыванием мяча вдоль и поперек и восхищение колличеством пасов. Хотя один пас Лэмпарда на Рамиреса > миллиард перекатываний хавиньест
Браво 👏
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arisstopane
кросс озвучивает прописные истины)
футбол это не столько про сколько, сколько про - как?!
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David Aprasidze
Ответ QWertY
А по факту: Пеп -2 требла с двумя разными командами, доминаторство в Испании, Германии и Англии. Не опускался ниже 3 места в своей карьере. И все это с «перекатыванием мяча». Клоп -пинок под зад от Боруссии, 1 АПЛ и 1 ЛЧ за 7 лет в Ливере. Если Гвардиола физрук и шарлатан, то я даже не знаю как описать немецкого нытика)
Клопп брал две бундеслиги с нищенским бюджетом и доходил до финала ЛЧ. Взял всевозможные титулы с Ливерпулем.
Пеп уничтожил Баварию Хайнкеса - притащил левых испанцев для тики-таки и с позором проигрывал в ЛЧ.
В Ман Сити же c нефтянным безлимитом через подставные компании даже Карпин будет брать трофеи.
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QWertY
Ответ David Aprasidze
Кажется мода на статданные пошла после паркетного футбола Пепа, с бессмысленным перекатыванием мяча вдоль и поперек и восхищение колличеством пасов. Хотя один пас Лэмпарда на Рамиреса > миллиард перекатываний хавиньест
А по факту:
Пеп -2 требла с двумя разными командами, доминаторство в Испании, Германии и Англии. Не опускался ниже 3 места в своей карьере. И все это с «перекатыванием мяча».
Клоп -пинок под зад от Боруссии, 1 АПЛ и 1 ЛЧ за 7 лет в Ливере.

Если Гвардиола физрук и шарлатан, то я даже не знаю как описать немецкого нытика)
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corazón blanco
Ответ lvov88
Статистика у Крооса действительно отстой)
И в чем она отстой? Точность передач зашкаливает, практически доведена до автоматизма и это не просто ватокат в центре поля, а зачастую выверенные диагональные передачи. Или Вы про голы? Тони не так часто выходит на ударную позицию, но удар у Тони - отлично поставлен. Да не так часто происходит взятие ворот, но когда это происходит, это либо бильярдный удар в угол, либо отличная пушка. Ну и Тони это скорее не про голы- это про футбол.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Amalfitano
Лукомскому сейчас стало особенно обидно. Столько кружков, стрелочек и высчитываний точки Джи ... А тут оказалось, что игра это просто игра. Кросс прям разбил сердце Вадиму.)))
Ну он хороший эксперт. Тот же Саня Журавлев опирается на эти мелочи.
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milan111
Когда тоже самое говорил Мостовой мы его фекалиями полили)))
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Плевал я
Помню возвращение скоулза в МЮ. 100% передач, один не точный и гол. Не помню с кем игра была
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Вечно в бане
Ответ Игорь Климов
Кроос очень адекватно отвечает на вопросы относительно статистики и её не/ценности.
«Я не любитель статистики. Кто разбирается в казино, может понять, что из себя представляет игра. Можно поставить на зеро, но именно он приведет к выигрышу.»

Примерно так же адекватно.
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Вечно в бане
Ответ Amalfitano
Лукомскому сейчас стало особенно обидно. Столько кружков, стрелочек и высчитываний точки Джи ... А тут оказалось, что игра это просто игра. Кросс прям разбил сердце Вадиму.)))
«Игра это просто игра».

Привет от Пирло, Анри, Лэмпарда и прочих очень крутых футболистов, которые оказались очень хреновыми тренерами.
Это просто к тому, что мнение Крооса о статистике, не стоит оценивать так высоко, только потому, что он хорошо играет в футбол.
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Direct free kick
Ответ David Aprasidze
Малагу конечно похоронили судьи, но разве победа над Реалом Моура малого стоит?
За 7 матчей в плей-офф обыгран 1 топ клуб 1 раз. Остальное Гурник, Малага. Другого тренера бы более прохладно бы встретили
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David Aprasidze
Ответ Direct free kick
КВертя конечно чатлах, только ты раздуваешь успехи клопа. Как минимум 1 кубок Германии он недобрал и кроме финала ЛЧ случайного больше успеха в Европе с БД не было
Малагу конечно похоронили судьи, но разве победа над Реалом Моура малого стоит?
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zaur za azalkm
При всём уважении, есть и средние параметры. И если ты в них лажаешь, то и разовые темы у тебя будут лажовые.
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МАГА 123
Помню его один такой неточный пас на Влашича,который принёс историческую победу моей любимой команде.
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chikisiki
Этот немец умный
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Болельщик Дима
Ему осталось добавить - пусть тренируется тот, кто играть не умеет
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Sinister Kid
Мостовой: «Моя школа»
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