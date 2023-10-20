Бакаева из-за травмы заменили на 22-й минуте. Его «Аль-Вахда» проиграла в матче Кубка лиги ОАЭ

Зелимхан Бакаев получил травму.

Полузащитник «Аль-Вахды» не смог продолжить четвертьфинальный матч Кубка лиги ОАЭ против «Аль-Джазиры». Хавбек вышел в старте, но из-за травмы был заменен на 22-й минуте.

После замены Бакаева « » пропустила два мяча и в итоге проиграла 1:2.

Стоит отметить, что 27-летний Бакаев, арендованный у « », пока ни в одном матче за новый клуб не сыграл 90 минут.

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