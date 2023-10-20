Бакаева из-за травмы заменили на 22-й минуте. Его «Аль-Вахда» проиграла в матче Кубка лиги ОАЭ
Зелимхан Бакаев получил травму.
Полузащитник «Аль-Вахды» Зелимхан Бакаев не смог продолжить четвертьфинальный матч Кубка лиги ОАЭ против «Аль-Джазиры». Хавбек вышел в старте, но из-за травмы был заменен на 22-й минуте.
После замены Бакаева «Аль-Вахда» пропустила два мяча и в итоге проиграла 1:2.
Стоит отметить, что 27-летний Бакаев, арендованный у «Зенита», пока ни в одном матче за новый клуб не сыграл 90 минут.
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