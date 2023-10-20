Бакаева из-за травмы заменили на 22-й минуте. Его «Аль-Вахда» проиграла в матче Кубка лиги ОАЭ

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы высшая лига ОАЭ Аль-Вахда Зелимхан Бакаев Футбол

Зелимхан Бакаев получил травму.

Полузащитник «Аль-Вахды» Зелимхан Бакаев не смог продолжить четвертьфинальный матч Кубка лиги ОАЭ против «Аль-Джазиры». Хавбек вышел в старте, но из-за травмы был заменен на 22-й минуте.

После замены Бакаева «Аль-Вахда» пропустила два мяча и в итоге проиграла 1:2.

Стоит отметить, что 27-летний Бакаев, арендованный у «Зенита», пока ни в одном матче за новый клуб не сыграл 90 минут.

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6 комментариев

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Rotick
Ответ Roman Araslanov
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Ты нормальный вообще? Как бы ты не относился к человеку, но желать ему такую травму…
+11
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Omega-3
Ответ ЛеваяНогаХалка
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Типичный спартаковский.
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Roman Araslanov
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Spapa
Далла моршал лолд
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ЛеваяНогаХалка
Ответ Roman Araslanov
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