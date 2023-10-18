Солтмурад Бакаев о переходе Зелимхана в «Аль-Вахду»: «Я удивлен — у него есть моменты с английским, и не знаю, как он там справляется»

Солтмурад Бакаев удивлен переходом своего брата Зелимхана в «Аль-Вахду».

Месяц назад « » отдал хавбека в арабский клуб в аренду без права выкупа.

«С братом общаюсь. У него все хорошо, недавно ассист сделал. Я лично удивлен переходом — у него есть моменты с английским, и не знаю, как он там справляется. Может быть, он подтянул, но для меня переход был удивителен.

Хотя слежу сейчас за соцсетями команды, он улыбается, общается. Как оценю переход? Он правильно поступил. Я его поддерживаю всегда», — сказал полузащитник «Родины», права на которого принадлежат «Рубину».

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