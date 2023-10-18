Солтмурад Бакаев о переходе Зелимхана в «Аль-Вахду»: «Я удивлен — у него есть моменты с английским, и не знаю, как он там справляется»

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига ОАЭ Аль-Вахда Зелимхан Бакаев Солтмурад Бакаев Футбол

Солтмурад Бакаев удивлен переходом своего брата Зелимхана в «Аль-Вахду».

Месяц назад «Зенит» отдал хавбека в арабский клуб в аренду без права выкупа.

«С братом общаюсь. У него все хорошо, недавно ассист сделал. Я лично удивлен переходом — у него есть моменты с английским, и не знаю, как он там справляется. Может быть, он подтянул, но для меня переход был удивителен.

Хотя слежу сейчас за соцсетями команды, он улыбается, общается. Как оценю переход? Он правильно поступил. Я его поддерживаю всегда», — сказал полузащитник «Родины», права на которого принадлежат «Рубину».

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8 комментариев

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Caniball
Когда брат переходил в Рубин из Спартака 4 года назад за 0,5 млн. евро, говорили, что Спартак совершает ошибку.
Игроку 24 года, а он уже второй сезон подряд бороздит просторы ФНЛ.
Феноменальная карьера.
+9
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Caniball
Ответ Caniball
Когда брат переходил в Рубин из Спартака 4 года назад за 0,5 млн. евро, говорили, что Спартак совершает ошибку. Игроку 24 года, а он уже второй сезон подряд бороздит просторы ФНЛ. Феноменальная карьера.
За 4 сезона в Рубине: 6 + 6 за 83 матча. И это атакующий полузащитник, который должен создавать и реализовывать моменты.
+3
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+3
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Michael Boldyrev
Я правильно понял, что Землихан не знает английского, но у него были "подходы" и "моменты"?)
+2
0
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deadjoker
Ответ KasperSurgut
В Зенит за трофеями!! Бакаев подавал надежды, до перехода в Зенит)
Надежды он подавал ровно пол года :) потом получил жирный контракт и все
+2
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Caniball
За 4 сезона в Рубине: 6 + 6 за 83 матча. И это атакующий полузащитник, который должен создавать и реализовывать моменты.
🤦🏻
0
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0
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