Александр Медведев: «Бакаев вернется в «Зенит» с игровым временем. Верим, что Зелимхан перезагрузится»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев высшая лига ОАЭ Аль-Вахда Зелимхан Бакаев Футбол

Александр Медведев оценил аренду Зелимхана Бакаева в «Аль-Вахду».

«Бакаев собирался играть за «Зенит». Когда пришло предложение от команды из Эмиратов, мы с ним поговорили. Предложение показалось ему интересным.

Думаю, что Бакаев будет играть и вернется к нам с хорошим игровым временем. Конечно, мы ждем Зелимхана и верим, что он перезагрузится», – сказал председатель правления «Зенита».

Напомним, ранее «Зенит» отдал Бакаева в аренду «Аль-Вахде» их чемпионов ОАЭ.

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5 комментариев

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igls54
Зелимхан открывает глаза...всем на свое "мастерство"
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S. A.
По 5 минут за матч – тоже игровое время
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Дмитрий9779
"Примерно полтора месяца назад Зелимхан Бакаев подошел ко мне и попросил уйти в аренду, чтобы перезагрузиться. Я сказал, что мы можем отпустить его, если будет вариант, возможность и не случится форс-мажорных ситуаций. Он выкладывался на 100% каждый день и вносил позитив в команду. Это говорит о его прекрасных человеческих и профессиональных качествах, а все дальнейшие шаги будут правильными. Ждем возвращения и надеемся, что он себя проявит. Конечно, у него не та статистика, которую он ожидал, но время в "Зените" было потрачено не зря", - сказал Семак на пресс-конференции.
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доктор Ливси
Сенсация! Найден человек, который верит в Зелимхана Бакаева
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