Александр Медведев: «Бакаев вернется в «Зенит» с игровым временем. Верим, что Зелимхан перезагрузится»

Александр Медведев оценил аренду Зелимхана Бакаева в «Аль-Вахду».

«Бакаев собирался играть за «Зенит». Когда пришло предложение от команды из Эмиратов, мы с ним поговорили. Предложение показалось ему интересным.

Думаю, что Бакаев будет играть и вернется к нам с хорошим игровым временем. Конечно, мы ждем Зелимхана и верим, что он перезагрузится», – сказал председатель правления «Зенита».

Напомним, ранее «Зенит» отдал Бакаева в аренду «Аль-Вахде» их чемпионов ОАЭ.

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