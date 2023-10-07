Мостовой о Бакаеве в ОАЭ: «Это правильно. Если Неймар, Роналду и другие выбирают такие чемпионаты, то чего думать?»
Александр Мостовой поделился мнением об отъезде Зелимхана Бакаева в ОАЭ.
27-летний полузащитник выступает за «Аль-Вахду» на правах аренды из «Зенита».
«В «Зените» была большая конкуренция, на его месте были бразильцы, которых просто так из состава не уберешь. Изначально было понятно, что в «Зените» ему будет непросто.
Понятно, что бразильцы были сильнее, но было странно, почему его и на замену редко выпускали. Он правильно сделал, что выбрал ОАЭ в связи с тем, что происходит в футболе и в мире. Мы же не знаем, какое предложение ему дали в Эмиратах. Деньги сейчас на первом месте.
Если Неймар, Роналду и многие другие выбирают такие чемпионаты, то чего думать? Правильно сделал, что поехал. Заработай и потом отдыхай. Я его полностью поддерживаю», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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