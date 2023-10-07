Мостовой о Бакаеве в ОАЭ: «Это правильно. Если Неймар, Роналду и другие выбирают такие чемпионаты, то чего думать?»

Теги Зенит Криштиану Роналду премьер-лига Россия Александр Мостовой Неймар высшая лига ОАЭ Аль-Вахда Зелимхан Бакаев Матч ТВ Футбол

Александр Мостовой поделился мнением об отъезде Зелимхана Бакаева в ОАЭ.

27-летний полузащитник выступает за «Аль-Вахду» на правах аренды из «Зенита». 

«В «Зените» была большая конкуренция, на его месте были бразильцы, которых просто так из состава не уберешь. Изначально было понятно, что в «Зените» ему будет непросто.

Понятно, что бразильцы были сильнее, но было странно, почему его и на замену редко выпускали. Он правильно сделал, что выбрал ОАЭ в связи с тем, что происходит в футболе и в мире. Мы же не знаем, какое предложение ему дали в Эмиратах. Деньги сейчас на первом месте.

Если Неймар, Роналду и многие другие выбирают такие чемпионаты, то чего думать? Правильно сделал, что поехал. Заработай и потом отдыхай. Я его полностью поддерживаю», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

6 комментариев

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nurlan-zenit
Царь знает, что Саудовская Аравия и ОАЭ это разные страны и соответственно чемпионаты?
+9
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Сергей Жарковский
Ну и сравнение у Мостового, на одной планке Неймар, Роналду и Бакаев...
+3
0
+3
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Магомед Саид Амирханов
Не думаю, что он там много заработает
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Олимпионик
Иногда лучше молчать... . Но Мостовой неизлечим.
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Alexandr Sokolov
Ответ nurlan-zenit
Царь знает, что Саудовская Аравия и ОАЭ это разные страны и соответственно чемпионаты?
а царям положено в географии разбираться?)
0
0
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