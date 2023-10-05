Гвардиола о Льюисе: «Выдающийся игрок, а ведь в «Барсе» я работал с одним из лучших в мире. Рико не помешало бы немного роста – все остальное у него есть»

Пеп Гвардиола восхищен игрой 18-летнего правого защитника «Сити» Рико Льюиса.

Люьис отыграл все 90 минут в матче 2-го тура группового этапа против « » (3:1) и сделал голевой пас на Фила Фодена.

«Это удивительный, выдающийся футболист. А ведь я тренирую уже 14-15 лет, и в «Барселоне» мне посчастливилось работать с одним из лучших игроков мира.

Трудно найти похожего игрока, который умел бы так двигаться. Ему всего 18 лет, но у него очень сильный характер, он может играть на 4-5 позициях и не боится. Его игра в обороне очень хороша.

Возможно, ему не помешало бы еще немного роста, но его мама и папа не заложили в него такую генетику. Кроме этого, у него есть все. Фантастический игрок», – сказал .

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