Гвардиола о Льюисе: «Выдающийся игрок, а ведь в «Барсе» я работал с одним из лучших в мире. Рико не помешало бы немного роста – все остальное у него есть»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола РБ Лейпциг Рико Льюис Футбол

Пеп Гвардиола восхищен игрой 18-летнего правого защитника «Сити» Рико Льюиса.

Люьис отыграл все 90 минут в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (3:1) и сделал голевой пас на Фила Фодена.

«Это удивительный, выдающийся футболист. А ведь я тренирую уже 14-15 лет, и в «Барселоне» мне посчастливилось работать с одним из лучших игроков мира.

Трудно найти похожего игрока, который умел бы так двигаться. Ему всего 18 лет, но у него очень сильный характер, он может играть на 4-5 позициях и не боится. Его игра в обороне очень хороша.

Возможно, ему не помешало бы еще немного роста, но его мама и папа не заложили в него такую генетику. Кроме этого, у него есть все. Фантастический игрок», – сказал Гвардиола.

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9 комментариев

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Aibek Mak
Наберет со временем мышечной массы и будет топ на долгие годы вперед. Пеп умеет работать с молодыми. Он даже Палмера прокачал и продал за 40+ млн))) гениальный тренер
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ХавиГави_Паратрупер
Пеп прокачивает очередного мальца из академии, но шутники будут кричать про три состава за секстильон евро🤓
+3
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S. A.
Ответ Aibek Mak
Наберет со временем мышечной массы и будет топ на долгие годы вперед. Пеп умеет работать с молодыми. Он даже Палмера прокачал и продал за 40+ млн))) гениальный тренер
Чтобы продать за 40+ миллионов в Челси сильно прокачивать не надо. В Сити Палмер за 2 сезона провёл всего 18 матчей в АПЛ с одним ассистом
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Смари Муха
Раскачаем а потом продадим втридорого
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Mario Balohulli
К продаже готовит...
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Liquidozz
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Пеп прокачивает очередного мальца из академии, но шутники будут кричать про три состава за секстильон евро🤓
Действительно, сити все выиграл исключительно академией, с трудом закрывают позиции, хозяин денег совсем не дает, печалька((
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Roman
Ответ Mario Balohulli
К продаже готовит...
За этого у Челси 80 можно просить
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