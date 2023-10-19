Канчельскис о конфликте в «Спартаке»: «Все проблемы Соболева из-за непрофессионального отношения к делу. Наведет порядок в голове – будет пачками забивать»

Андрей Канчельскис обвинил Александра Соболева в непрофессионализме.

Ранее стало известно, что главный тренер «Спартака» отстранил нападающего от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков.

Утверждалось, что конфликт тренера и игрока длится около двух месяцев. Также появилась информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард « » эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».

«У Соболева хорошие данные для нападающего. Вроде все умеет, а голов в этом сезоне нет. Все его проблемы идут из-за отношения к делу. Оно, мягко скажем, непрофессиональное. Новости про конфликт с тренером появляются не просто так.

Иногда Саша принимает неадекватные решения на поле, связанные в первую очередь с дисциплиной. Если Соболев наведет порядок в голове, то будет забивать пачками», – сказал бывший игрок сборной России.

В «Спартаке» вспыхнуло: Абаскаль отстранял Соболева из-за карточки и игнора командных завтраков

Игра: проверьте свою футбольную орфографию