Канчельскис о конфликте в «Спартаке»: «Все проблемы Соболева из-за непрофессионального отношения к делу. Наведет порядок в голове – будет пачками забивать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Канчельскис обвинил Александра Соболева в непрофессионализме.

Ранее стало известно, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков.

Утверждалось, что конфликт тренера и игрока длится около двух месяцев. Также появилась информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере». 

«У Соболева хорошие данные для нападающего. Вроде все умеет, а голов в этом сезоне нет. Все его проблемы идут из-за отношения к делу. Оно, мягко скажем, непрофессиональное. Новости про конфликт с тренером появляются не просто так.

Иногда Саша принимает неадекватные решения на поле, связанные в первую очередь с дисциплиной. Если Соболев наведет порядок в голове, то будет забивать пачками», – сказал бывший игрок сборной России.

В «Спартаке» вспыхнуло: Абаскаль отстранял Соболева из-за карточки и игнора командных завтраков

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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9 комментариев

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WelD
Многие игроки без характера и ведомые. А есть такие как Джикия якобы скрытые лидеры с харизмой, а по факту заговорщики. Вот и результат.
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ApXuMaHqPuT
Тут Канчельскис прав - Соболь сильно оборзел за последний год😐
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Вячеслав Припузов
Больше нечего обсуждать, кроме Спартака и Соболева, мусолить одно и тоже на пустом месте? Очередной тур чемпионата на носу...
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Владимир Молявин
Лишь бы свои 5 копеек вставить. От Канчельскиса постоянная критика команды, тренера и игроков.
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1футбол1
Ответ Вячеслав Припузов
Больше нечего обсуждать, кроме Спартака и Соболева, мусолить одно и тоже на пустом месте? Очередной тур чемпионата на носу...
Подождите. После игры Спартак если выиграют без Соболева из каждого утюга будут кричать, что Абаскаль прав. А проиграют или сыграют в ничью будут орать что Абаскаль не прав.
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