Канчельскис о конфликте в «Спартаке»: «Все проблемы Соболева из-за непрофессионального отношения к делу. Наведет порядок в голове – будет пачками забивать»
Андрей Канчельскис обвинил Александра Соболева в непрофессионализме.
Ранее стало известно, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков.
Утверждалось, что конфликт тренера и игрока длится около двух месяцев. Также появилась информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».
«У Соболева хорошие данные для нападающего. Вроде все умеет, а голов в этом сезоне нет. Все его проблемы идут из-за отношения к делу. Оно, мягко скажем, непрофессиональное. Новости про конфликт с тренером появляются не просто так.
Иногда Саша принимает неадекватные решения на поле, связанные в первую очередь с дисциплиной. Если Соболев наведет порядок в голове, то будет забивать пачками», – сказал бывший игрок сборной России.
В «Спартаке» вспыхнуло: Абаскаль отстранял Соболева из-за карточки и игнора командных завтраков
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