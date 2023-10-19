Пименов о «Спартаке»: «Абаскаль прав, что отстранил Соболева, тот нарушил дисциплину. Но у тренера тоже проблемы, его не воспринимают наши игроки»
Руслан Пименов считает, что Александр Соболев был справедливо наказан.
Ранее стало известно, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось, что конфликт тренера и игрока длится около двух месяцев.
Также появилась информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».
– Может, у Соболева есть сподвижники, которые копают сейчас под Абаскаля?
– Может быть. Но это из теории заговора. Ребята есть, которые не попадают в основной состав и которые недовольны главным тренером. Но Соболев подводит команду. Он неплохо играет, забивает.
– Может, стоит дать возможность Соболеву жить по его правилам?
– Все просто. Тогда ты идешь в индивидуальный вид спорта, берешь себе тренера и с ним занимаешься.
А тут есть дисциплина командная, ты пришел с командой, все поели, ушел с командой. Было одно предупреждение, два. Тут прав Абаскаль, что отстранил. Он нарушил командную дисциплину. А потом все перенеслось на игру. Мелочей в футболе не бывает.
Как‑то мы играли с молодежной сборной в Люксембурге с Валерием Георгиевичем Газзаевым. Мы решили отужинать всей командой накануне. Потом встали в день игры, у нас у каждого плюс четыре, плюс три килограмма. Газзаев поставил нас на весы.
Мы отработали на поле. Выиграли 10:0. Поставили рекорд! Умирали на поле, на выезде. Он нам вставил. Мне - нет! Я был любимчиком, скажу честно. Штрафы! И задание было выиграть не меньше восьми. А то отстранили бы…
Если же говорить про Абаскаля, то, скорее всего, проблемы у него. Потому что его не слушает Соболев. Это продолжается несколько раз. Явно у тренера проблемы. Значит, его не воспринимают наши игроки внутри коллектива, – сказал двукратный чемпион России в эфире «Матч ТВ».
В «Спартаке» вспыхнуло: Абаскаль отстранял Соболева из-за карточки и игнора командных завтраков
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