Александр Пуцко: «Грустно от того, в каком состоянии сейчас «Донбасс Арена» и Донецк. Когда играли с «Шахтером», удивлялись крутости стадиона – в России таких не было»

сравнил «Донбасс Арену» со стадионами России.

– Ты играл товарищеский матч с « » [в 2012-м], помнишь?

– Да, смешанными составами играли, в разгар сезона. Удивлялись, какая крутая « », в России тогда таких не было. Джакузи в раздевалках, большой тренажерный зал – все было супер.

Грустно от того, в каком состоянии сейчас тот стадион и вообще Донецк, – сказал защитник «Балтики», ранее выступавший за «Спартак».