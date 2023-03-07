Александр Пуцко: «Грустно от того, в каком состоянии сейчас «Донбасс Арена» и Донецк. Когда играли с «Шахтером», удивлялись крутости стадиона – в России таких не было»

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер Первая лига Балтика Донбасс Арена Александр Пуцко стадионы Футбол

Александр Пуцко сравнил «Донбасс Арену» со стадионами России.

– Ты играл товарищеский матч с «Шахтером» [в 2012-м], помнишь?

– Да, смешанными составами играли, в разгар сезона. Удивлялись, какая крутая «Донбасс Арена», в России тогда таких не было. Джакузи в раздевалках, большой тренажерный зал – все было супер.

Грустно от того, в каком состоянии сейчас тот стадион и вообще Донецк, – сказал защитник «Балтики», ранее выступавший за «Спартак».

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5 комментариев

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Mikas7
а потом Крым наш и так другие приемников адольфича
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benjamin92
Скажите спасибо Владим Владимычу за то, что устроил на Донбассе в 2014 и во что это вылилось потом. До этого люди прекрасно жили и, самое главное, без войны
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Андрей Леонов
Там скорей всего что-то произошло.
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Marat_NJL
Только Донецк?
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stason79
нужно паааатерпеть!
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