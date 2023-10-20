«Аль-Наср» решил, что сын Роналду будет тренироваться с U15. Криштиану-младшему 13 лет
Сын Криштиану Роналду будет тренироваться в более взрослой команде «Аль-Насра».
Вчера стало известно, что Криштиану Роналду-младший поступил в академию «Аль-Насра» и был зачислен в команды U13 и U15. Сообщалось, что уже сегодня он проведет первый матч за «Аль-Наср» U13.
Однако, как пишет Фабрицио Романо, затем «Аль-Наср» решил, что 13-летний Роналду-младший будет тренироваться в составе команды U15. Занятия начнутся на этой неделе. Как и отец, он будет играть под 7-м номером.
Криштиану Роналду присоединился к основной команде «Аль-Насра» зимой 2023 года. В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии он провел 8 матчей и забил 10 голов.
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