«Аль-Наср» решил, что сын Роналду будет тренироваться с U15. Криштиану-младшему 13 лет

Теги Криштиану Роналду детский футбол высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Фабрицио Романо Футбол

Сын Криштиану Роналду будет тренироваться в более взрослой команде «Аль-Насра».

Вчера стало известно, что Криштиану Роналду-младший поступил в академию «Аль-Насра» и был зачислен в команды U13 и U15. Сообщалось, что уже сегодня он проведет первый матч за «Аль-Наср» U13.

Однако, как пишет Фабрицио Романо, затем «Аль-Наср» решил, что 13-летний Роналду-младший будет тренироваться в составе команды U15. Занятия начнутся на этой неделе. Как и отец, он будет играть под 7-м номером.

Криштиану Роналду присоединился к основной команде «Аль-Насра» зимой 2023 года. В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии он провел 8 матчей и забил 10 голов.

Роналду мечтает о великой карьере старшего сына. А как он воспитывает наследника? И что вообще о нем известно?

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14 комментариев

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Новый тренер ФК Спартак
скоро в основе будет
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Y/ K
Логично, он наверное на две головы выше сверстников, а так хоть как то уровняют. Вообще согласен с людьми которые говорят что надо было отправить в другую более именитую академию, зато самостоятельности привыкнет.
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Максим Столбов
Всё чтобы ублажить принца португальского.
+4
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Н.Ф.
Мальчику уже 13 лет, а его тега на sports’e до сих пор нет.
Вот сыну Плющенко только 10, а тегу его тут уже больше 5 лет.
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impaled
И это в 13 лет!
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Любезный Коссутий
через 5 лет выйдет с папашей в старте основной команды 💪
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GerbertS
великая академия аль насра сделает из него чемпиона
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Zed_patriot
Сыновья Месси и над этим бездарем будут доминантить
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Паша Ппа
Скоро будет батю пытаться по голам догнать)
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Zed_patriot
Ответ Новый тренер ФК Спартак
скоро в основе будет
в контракте есть такой пункт 💯
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Lionel Van Damme
Ответ Красная стрела
Вот будет круто, если тоже легендой станет 😁Как Мальдини-династия. Конечно ему в школе топов тренироваться. Ну может в таком возрасте ещё не важно 🤔
нафик их.... уже пусть уходят. а то опять сына будут смотерть и срач о Роне и Лео
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