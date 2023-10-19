Сын Роналду зачислен в академию «Аль-Насра». Он будет играть под 7-м номером

Теги Криштиану Роналду детский футбол высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Сын Криштиану Роналду поступил в академию «Аль-Насра».

13 летний Криштиану Роналду-младший сегодня был зачислен в состав команд «Аль-Насра» U13 и U15. Как и отец, он будет играть под 7-м номером. 

Ожидается, что сын форварда сборной Португалии проведет первый матч за «Аль-Наср» U13 уже в эту пятницу. 

Криштиану Роналду присоединился к основной команде «Аль-Насра» зимой 2023 года. В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии он провел 8 матчей и забил 10 голов. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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23 комментария

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Rinat Television
Малой первые полгода тоже будет в шоке от уровня местных подростков, а потом Брозович, Мане и Талиска нарожают детей и всё засияет))
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wexor
Ответ Rinat Television
Малой первые полгода тоже будет в шоке от уровня местных подростков, а потом Брозович, Мане и Талиска нарожают детей и всё засияет))
От друг друга?
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Прекрасная РФПЛ будущего
Ладно сам Роналду карьеру завершил и теперь просто деньги зарабатывает. Но сыну зачем мешать начинать футбольную карьеру? В каком возрасте сын вернется с отцом в Португалию и вернется в нормальную академию? В 16-17. Пару важных лет для развития молодого футболиста будет упущено
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Спартак сила
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легенда номер 7
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Н.Ф.
А ведь у какого-то пацана этот 7-й номер пришлось отобрать...
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madaev
Ответ Zed_patriot
обычно "весь в отца" это комплимент, но не в этом случае.
Часто такое говорят те ?
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Eziiko
Капитан очевидность
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Max Semenik
Пока CR7 играл в Европе, его сынишка учился в топовых академиях. Сейчас же - подозреваю, что у них академия не то, что не топовая, но и даже и не сносная.
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Sobachkin
Главное в душе б тёмную не устроили, он не такой как все...
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Zed_patriot
Комментарий удален пользователем
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Zed_patriot
Я запутался, это тот который пробирочный? 🤔
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