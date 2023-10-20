Комитет судей Испании опроверг, что из ВОР-комнаты можно связаться с судьями ВАР, и заявил, что она нужна для информирования о технических проблемах

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига судьи Федерация футбола Испании видеоповторы Футбол

В комитете судей Испании опровергли существование комнаты для контроля за ВАР.

Ранее появилась информация о том, что с сезона-2021/22 в Испании существует так называемая операционная комната (ВОР), из которой контролируют решения ВАР и могут связаться с судьями. Это противоречит международным правилам.

Технический комитет судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации выступил с опровержением этих сведений.

«Чтобы категорически опровергнуть и прояснить недавнюю публикацию, мы хотим сообщить, что ВОР-пространство на базе RFEF, которое неоднократно демонстрировалось как клубам, так и медиа в целях абсолютной прозрачности, состоит из семи закрытых ВАР-залов. В помещении пять ВАР-станций и две дополнительных комнаты.

В первой дополнительной комнате работают технические специалисты из компании-поставщика технологий Hawk-Eye, они отвечают за техническое управление матчем (подготовка телетрансляций, управление программным обеспечением, контроль сервера и так далее).

Во второй, так называемой резервной комнате ВАР, на каждом матче находится дополнительный судья ВАР, который должен наблюдать за матчем и быть готовым заменить ВАР или АВАР в случае проблем со здоровьем.

Этот человек немедленно предоставляет техническому комитету судей (CTA) информацию о любых технических проблемах, возникающих во время матчей, или экстраординарных инцидентах (погодные катаклизмы, столкновения среди болельщиков и так далее), но он НИКОГДА не взаимодействует с ВАР или АВАР матча за исключением ситуацией, когда линии офсайда, отправленные в телетрансляцию, не показаны в программе, поскольку именно она решает, попадают ли они в эфир.

Ла Лига знала об этих пространствах с момента их создания. Более того, нынешний член комитета арбитров по профессиональным соревнованиям, назначенный Ла Лигой, Артуро Дауден Ибаньес, и его предшественник Антонио Хесус Лопес Ньето неоднократно посещали эти помещения и прекрасно знают, как они используются.

Также уместно помнить, что существование и использование этих дополнительных комнат является обычным явлением в международных соревнованиях ФИФА и УЕФА, а также в главных европейских лигах. Наконец, CTA хочет напомнить, что в комнатах ВАР во время матчей идет аудиозапись и видеосъемка.

Мы сожалеем, что без каких-либо оснований и с целью вызвать лишь подозрения относительно профессионального и независимого поведения работа CTA и его членов ставится под сомнение.

Юридические службы Королевской федерации футбола Испании уже изучают любое заявление или обвинение, которые угрожают честности соревнований», – сказано в заявлении.

В Испании с сезона-2021/22 есть комната, из которой контролируют решения ВАР и могут связаться с судьями. Это противоречит международным правилам

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34 комментария

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Samurai99
Вор комната 😂😂😂
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dum dam
ВOР - это идеально 🤩
+19
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Tornado S
спортс может поднять настроение)))))
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Nyko Baletskiy
Вор-комната)))
всё, что нужно знать о испанских околофутбольных делишках
+9
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luu
ВОР комната, - теперь мы знаем место откуда крадут очки
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eclipse590
ВОР-комната 🤣🤣👍 спортс ру жгёшь))
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Tornado S
Ответ войд
Лапорта понял что запахло жареным и дёрнул очередной кабинетный рычаг)
рычаг вор-вар реал
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Алексей Иванов
Ответ Samurai99
Вор комната 😂😂😂
говорящее название)
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Зизуха
ждём заявлений президента Урала о переименовании вар на вор
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majestic1980
Ответ Samurai99
Вор комната 😂😂😂
ВОР должен сидеть в тюрьме! (с)
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Dmitry__HiLL
Ответ Gustav Forsberg
ВОР-комната - она же в госдуме вроде.
Но в Раде - это уже ВОР-фазенда))
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Денис Кулагин
какая разница вор или вар, смысл один и тот же))
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Blackfire999
говорящее название у комнаты
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maks44
То есть из ВОР-комнаты в ВАР-комнату маляву нельзя передать?
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Кокич
Очевидно, что из ВОР-комнаты воруют очки.
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MESSIya
https://archivovar.es/archivo/los-arbitros-hartos-videos-realmadridtv/

Судьям надоели видеоролики «Реала» по телевидению
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Амиржан Таубалды
Вор Комната в слоые БАВАРИЯ ЕСТЬ ВАР
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Александр Астафьев
ВОР комната, где сидит Перес, когда он не может, сидит его доверенное лицо.
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Локуся
Ох какой каламбур, ставлю 10 классов💩
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Однажды в Космосе
судейский реал короновали!
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Однажды в Космосе
спортс +камеди клаб
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x82bp29ypb
VAR и тайная комната
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