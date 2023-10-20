Комитет судей Испании опроверг, что из ВОР-комнаты можно связаться с судьями ВАР, и заявил, что она нужна для информирования о технических проблемах

В комитете судей Испании опровергли существование комнаты для контроля за ВАР.

Ранее появилась информация о том, что с сезона-2021/22 в Испании существует так называемая операционная комната (ВОР), из которой контролируют решения ВАР и могут связаться с судьями. Это противоречит международным правилам.

Технический комитет судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации выступил с опровержением этих сведений.

«Чтобы категорически опровергнуть и прояснить недавнюю публикацию, мы хотим сообщить, что ВОР-пространство на базе RFEF, которое неоднократно демонстрировалось как клубам, так и медиа в целях абсолютной прозрачности, состоит из семи закрытых ВАР-залов. В помещении пять ВАР-станций и две дополнительных комнаты.

В первой дополнительной комнате работают технические специалисты из компании-поставщика технологий Hawk-Eye, они отвечают за техническое управление матчем (подготовка телетрансляций, управление программным обеспечением, контроль сервера и так далее).

Во второй, так называемой резервной комнате ВАР, на каждом матче находится дополнительный судья ВАР, который должен наблюдать за матчем и быть готовым заменить ВАР или АВАР в случае проблем со здоровьем.

Этот человек немедленно предоставляет техническому комитету судей (CTA) информацию о любых технических проблемах, возникающих во время матчей, или экстраординарных инцидентах (погодные катаклизмы, столкновения среди болельщиков и так далее), но он НИКОГДА не взаимодействует с ВАР или АВАР матча за исключением ситуацией, когда линии офсайда, отправленные в телетрансляцию, не показаны в программе, поскольку именно она решает, попадают ли они в эфир.

знала об этих пространствах с момента их создания. Более того, нынешний член комитета арбитров по профессиональным соревнованиям, назначенный Ла Лигой, Артуро Дауден Ибаньес, и его предшественник Антонио Хесус Лопес Ньето неоднократно посещали эти помещения и прекрасно знают, как они используются.

Также уместно помнить, что существование и использование этих дополнительных комнат является обычным явлением в международных соревнованиях ФИФА и УЕФА, а также в главных европейских лигах. Наконец, CTA хочет напомнить, что в комнатах ВАР во время матчей идет аудиозапись и видеосъемка.

Мы сожалеем, что без каких-либо оснований и с целью вызвать лишь подозрения относительно профессионального и независимого поведения работа CTA и его членов ставится под сомнение.

Юридические службы Королевской федерации футбола Испании уже изучают любое заявление или обвинение, которые угрожают честности соревнований», – сказано в заявлении.

В Испании с сезона-2021/22 есть комната, из которой контролируют решения ВАР и могут связаться с судьями. Это противоречит международным правилам

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