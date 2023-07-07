Арда Гюлер: «Реал» – величайший клуб мира, сказал Озил. Хочу стать частью истории, как Роналду, Зидан и Гути, поучиться у Модрича – он лучший для меня»

Теги Месут Озил Криштиану Роналду Реал Мадрид Гути Ла Лига Зинедин Зидан Лука Модрич Арда Гюлер Футбол

Арда Гюлер назвал своих кумиров среди игроков «Реала».

«У мадридского «Реала» огромное наследие. Криштиану Роналду, Озил, Зидан, Гути... Они – легенды, и я хочу быть частью этой истории.

Все очень важны, но для меня лучший полузащитник в мире – это Лука Модрич. Я хочу воспользоваться возможностью [играть вместе с ним], чтобы многому у него научиться. Я очень уважаю его.

[Месут Озил] сказал мне, что «Реал Мадрид» – величайший клуб в мире. У нас братские отношения, и он всегда очень тепло отзывался о клубе и давал мне хорошие советы», – сказал новичок мадридского «Реала».

Арда Гюлер: «Как только появился вариант с «Реалом», все остальное потеряло ценность. Хочу бороться за место в составе»

25 комментариев

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Отец Абду
Удивительно, что раньше в своих соцсетях называл Месси лучшим игроком и кумиром считал, а после перехода у него кумиры стали другими:)

P.S. раньше был подписан только на Месси, а сегодня подписался на всех остальных...
+24
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+10
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JENNINGS
И в чём Озил не прав? В мире множество великих клубов, но величайший из них - безальтернативно «Реал Мадрид»!👑🤍
+10
-6
+4
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Roman Araslanov
Оу, круто что про Гути нынешнее поколение не забывает, всё же игрок он был гениальным, но жутко недооценённым
+3
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Cruel Snake
Ответ Отец Абду
Удивительно, что раньше в своих соцсетях называл Месси лучшим игроком и кумиром считал, а после перехода у него кумиры стали другими:) P.S. раньше был подписан только на Месси, а сегодня подписался на всех остальных...
Ты следил за его сетями? Просто понял, что «Реал» лучший клуб, вот и все
+8
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Амин Чич
Если по рассуждать на счет " если бы Озил остался в Реале", то думаю смог бы претендовать на ЗМ хотя бы разок!
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Arrahmano Matcyev
Ответ Отец Абду
Удивительно, что раньше в своих соцсетях называл Месси лучшим игроком и кумиром считал, а после перехода у него кумиры стали другими:) P.S. раньше был подписан только на Месси, а сегодня подписался на всех остальных...
Кстати да,и тех кого он называл кумиром Зидана,Криштиану,Гути на них он не был подписан в инсте,а был подписан на Лео)
+2
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ZA.RMA
Ответ Отец Абду
Удивительно, что раньше в своих соцсетях называл Месси лучшим игроком и кумиром считал, а после перехода у него кумиры стали другими:) P.S. раньше был подписан только на Месси, а сегодня подписался на всех остальных...
«Назвал своих кумиров среди игроков РЕАЛА» -как ему в этот список нужно было уместить Месси?

Да и кумир может быть только один?

Логично, что он подписался на новых партнеров по команде, в которую ему нужно вливаться и адаптироваться.

И с каких пор подписки в соц.сетях стали чем-то значимым в футболе?
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Spartakus1984
Рауль главная легенда Реала.Как Гути полно было игроков среднего уровня.
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Aist Marabu
Ребят, кто следит за чемпионатом Турции, реально расскажите, кто это? Какой его профиль на поле, кого напоминает?
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MESSIya
У отца кумир Флорентино, 16 лямов насыпать
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Homelender_666
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
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savik-A.M.
да стандартная речь , перешёл бы к примеру в Юве , сказал бы что с детства фанател от Дель Пьеро и , Пирло ( а он в том возрасте что Пирло в Милане и не видел )
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ARIGAMI ARIGAMI
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ivang King
Ответ Отец Абду
Удивительно, что раньше в своих соцсетях называл Месси лучшим игроком и кумиром считал, а после перехода у него кумиры стали другими:) P.S. раньше был подписан только на Месси, а сегодня подписался на всех остальных...
Человеку свойственно менять своё мнения, тем более он молод.
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Никита Алексеев
Ответ CriminalJoint62
Очевидно, что он провалится в Реале. Все хорошие «турецкие» игроки из Германии. Будет как Туран в Барсе
Ну да, он же их копия, и точно такой же
Не стоит списывать раньше времени
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Амин Чич
Ответ CriminalJoint62
Очевидно, что он провалится в Реале. Все хорошие «турецкие» игроки из Германии. Будет как Туран в Барсе
А все хорошие Англичане из Бундеслиги
+1
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savik-A.M.
Ответ Амин Чич
А все хорошие Англичане из Бундеслиги
лучший англичанин в истории Реала Стив Макманаман
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ZA.RMA
Ответ JENNINGS
И в чём Озил не прав? В мире множество великих клубов, но величайший из них - безальтернативно «Реал Мадрид»!👑🤍
👑⛰️
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