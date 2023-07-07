Арда Гюлер: «Реал» – величайший клуб мира, сказал Озил. Хочу стать частью истории, как Роналду, Зидан и Гути, поучиться у Модрича – он лучший для меня»
Арда Гюлер назвал своих кумиров среди игроков «Реала».
«У мадридского «Реала» огромное наследие. Криштиану Роналду, Озил, Зидан, Гути... Они – легенды, и я хочу быть частью этой истории.
Все очень важны, но для меня лучший полузащитник в мире – это Лука Модрич. Я хочу воспользоваться возможностью [играть вместе с ним], чтобы многому у него научиться. Я очень уважаю его.
[Месут Озил] сказал мне, что «Реал Мадрид» – величайший клуб в мире. У нас братские отношения, и он всегда очень тепло отзывался о клубе и давал мне хорошие советы», – сказал новичок мадридского «Реала».
Арда Гюлер: «Как только появился вариант с «Реалом», все остальное потеряло ценность. Хочу бороться за место в составе»
P.S. раньше был подписан только на Месси, а сегодня подписался на всех остальных...
Да и кумир может быть только один?
Логично, что он подписался на новых партнеров по команде, в которую ему нужно вливаться и адаптироваться.
И с каких пор подписки в соц.сетях стали чем-то значимым в футболе?
Не стоит списывать раньше времени