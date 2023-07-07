Арда Гюлер: «Реал» – величайший клуб мира, сказал Озил. Хочу стать частью истории, как Роналду, Зидан и Гути, поучиться у Модрича – он лучший для меня»

Арда Гюлер назвал своих кумиров среди игроков «Реала».

«У мадридского «Реала» огромное наследие. , Озил, , ... Они – легенды, и я хочу быть частью этой истории.

Все очень важны, но для меня лучший полузащитник в мире – это . Я хочу воспользоваться возможностью [играть вместе с ним], чтобы многому у него научиться. Я очень уважаю его.

[ ] сказал мне, что «Реал Мадрид» – величайший клуб в мире. У нас братские отношения, и он всегда очень тепло отзывался о клубе и давал мне хорошие советы», – сказал новичок мадридского «Реала».

Арда Гюлер: «Как только появился вариант с «Реалом», все остальное потеряло ценность. Хочу бороться за место в составе»