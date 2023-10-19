Генсек РФС о Карпине: «Тяжело совмещать должности в клубе и сборной, но он достойно справляется. Не нужно принимать эмоции за выгорание»
В РФС оценили работу Валерия Карпина в сборной России.
Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года и покинул «Ростов». После отстранения российских команд от международных турниров Карпин стал совмещать должности в клубе и сборной.
– Многим кажется, что Карпин выгорел, совмещая посты. Вы так не считаете?
– Как человек, который непосредственно общается с Валерием Георгиевичем, могу сказать, что ему, понятное дело, очень тяжело. Тяжело в принципе совмещать позиции главного тренера сборной России и клуба РПЛ. Это сложная, беспрерывная работа, работа с определенным конфликтом интересов. Но Валерий Георгиевич более чем достойно с ней справляется.
Ни в его поведении, ни в его словах я не заметил какого-то отрицательного настроя. Да, ему тяжело, к тому же надо понимать, что Карпин – человек эмоциональный.
Но не нужно принимать эмоции, которые, что важно, весьма корректны, за какое-то выгорание. Мы этого не видим, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
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