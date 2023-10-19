Генсек РФС о Карпине: «Тяжело совмещать должности в клубе и сборной, но он достойно справляется. Не нужно принимать эмоции за выгорание»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Максим Митрофанов Футбол

В РФС оценили работу Валерия Карпина в сборной России.

Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года и покинул «Ростов». После отстранения российских команд от международных турниров Карпин стал совмещать должности в клубе и сборной.

– Многим кажется, что Карпин выгорел, совмещая посты. Вы так не считаете?

– Как человек, который непосредственно общается с Валерием Георгиевичем, могу сказать, что ему, понятное дело, очень тяжело. Тяжело в принципе совмещать позиции главного тренера сборной России и клуба РПЛ. Это сложная, беспрерывная работа, работа с определенным конфликтом интересов. Но Валерий Георгиевич более чем достойно с ней справляется.

Ни в его поведении, ни в его словах я не заметил какого-то отрицательного настроя. Да, ему тяжело, к тому же надо понимать, что Карпин – человек эмоциональный.

Но не нужно принимать эмоции, которые, что важно, весьма корректны, за какое-то выгорание. Мы этого не видим, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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7 комментариев

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Ночной Птах
Ответ Ovi174
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Очень правильное предложение. Я бы еще и на другие профессии обратил внимание. Например, не платить учителям ЗП летом, каникулы же, учить некого! С военными в мирное время тоже можно контракты приостанавливать, мир же - ни с кем не воюют. Пожарным, дело ли, что большую часть рабочего времени сидят и ничего не делают? Потушил пожар - получи деньги! Не было пожаров - ну извини, бывай..
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чакСЕВЕРНАЯкореа
Чем помпезнее должность,тем сырее мозги.Генсек РФС...Почти,как Л,И,Брежнев.Карпин так удачно совмещает,что подвал обеих команд,затягивает все глубже и глубже.
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Aleksandr Baskakov
Ответ Сергей Жарковский
Удачно совмещает? Хорошая шутка.
А что нет ?
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Ovi174
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Сергей Жарковский
Удачно совмещает? Хорошая шутка.
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luu
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KMR
Бесполезные матчи без результата и тяжело
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Aleksandr Baskakov
Ответ чакСЕВЕРНАЯкореа
Чем помпезнее должность,тем сырее мозги.Генсек РФС...Почти,как Л,И,Брежнев.Карпин так удачно совмещает,что подвал обеих команд,затягивает все глубже и глубже.
Ну так спасибо скажите Спартака и ЦСКА ....а то сразу на Карпина
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