Генсек РФС о Карпине: «Тяжело совмещать должности в клубе и сборной, но он достойно справляется. Не нужно принимать эмоции за выгорание»

В РФС оценили работу Валерия Карпина в сборной России.

возглавил сборную России летом 2021 года и покинул « ». После отстранения российских команд от международных турниров Карпин стал совмещать должности в клубе и сборной.

– Многим кажется, что Карпин выгорел, совмещая посты. Вы так не считаете?

– Как человек, который непосредственно общается с Валерием Георгиевичем, могу сказать, что ему, понятное дело, очень тяжело. Тяжело в принципе совмещать позиции главного тренера сборной России и клуба . Это сложная, беспрерывная работа, работа с определенным конфликтом интересов. Но Валерий Георгиевич более чем достойно с ней справляется.

Ни в его поведении, ни в его словах я не заметил какого-то отрицательного настроя. Да, ему тяжело, к тому же надо понимать, что Карпин – человек эмоциональный.

Но не нужно принимать эмоции, которые, что важно, весьма корректны, за какое-то выгорание. Мы этого не видим, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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