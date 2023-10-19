Маротта об уходе Шкриньяра: «Он обидел «Интер», я очень разочарован. Мы предлагали множество решений, но он отказывался продлевать контракт»
Беппе Маротта разочарован уходом Милана Шкриньяра из «Интера».
Шкриньяр покинул «Интер» на правах свободного агента этим летом и перешел в «ПСЖ». Защитник заключил предварительное соглашение с парижанами в январе, в связи с чем по решению Симоне Индзаги больше не получал капитанскую повязку.
«Я был очень разочарован. Потому что, когда игрок не продлевает контракт, он идет не против руководства или президента, но против истории клуба и его ценностей. Он обидел «Интер», а не людей.
Он мог бы продлить контракт, мы предлагали много таких решений, даже включить пункт о расторжении контракта, который защищал бы интересы как «Интера», так и его самого. Но он все время говорил «нет», – сказал генеральный директор «Интера».
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50 лямов мимо пролетело.
Значит, что все, кто желают перейти в другие клубы, а не оставаться в Интере - подлецы и козлы. Куадрадо, кстати, как вам? Отличный парень, я так понимаю, явно не Лукаку. Чалханоглу там как поживает? Явно же самый порядочный человек.
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