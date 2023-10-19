Маротта об уходе Шкриньяра: «Он обидел «Интер», я очень разочарован. Мы предлагали множество решений, но он отказывался продлевать контракт»

Теги ПСЖ Интер лига 1 Франция серия А Италия Беппе Маротта Милан Шкриньяр Футбол

Беппе Маротта разочарован уходом Милана Шкриньяра из «Интера».

Шкриньяр покинул «Интер» на правах свободного агента этим летом и перешел в «ПСЖ». Защитник заключил предварительное соглашение с парижанами в январе, в связи с чем по решению Симоне Индзаги больше не получал капитанскую повязку.

«Я был очень разочарован. Потому что, когда игрок не продлевает контракт, он идет не против руководства или президента, но против истории клуба и его ценностей. Он обидел «Интер», а не людей.

Он мог бы продлить контракт, мы предлагали много таких решений, даже включить пункт о расторжении контракта, который защищал бы интересы как «Интера», так и его самого. Но он все время говорил «нет», – сказал генеральный директор «Интера».

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10 комментариев

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Илья Долапчи
Жаль, хороший деф был..для Интера безусловно потеря и удар и психологически, и репутационно, и финансово
+4
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Albert Sarkisov
Слава богу что свалил... Продажная сущность...
+4
-1
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Е.Р.
развели ГЕНИЯ на бабки.
50 лямов мимо пролетело.
+2
-2
0
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Гамаль Хайдаров
оба с Дембеле ушли за победой в Лч
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corazón blanco
Да уж, жаль, что покинул Интер и даже не позволил клубу на себе заработать. Жаль, что Интер не выиграл Лигу Чемпионов, интересно, сдержал бы он тогда свое обещание сменить имя на Интер)
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Люблю осень
Ну, это его право, всё остальное лирика.
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Семён Жуйло
Обижаться бессмысленно. Предлагали множество решений, но не предлагали достаточно денег. Надо было раньше подсуетиться, в крайнем случае, успели бы хоть как-то продать. Шейхи же его просто купили. Так было и так будет, пока есть клубы с лучшим финансовым положением. Верных футболистов сейчас очень и очень мало. А в лучших лигах вообще нет.
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Владимир Владимир
Интер обижают все, кто делает то, что им не нравится. Удобная позиция.

Значит, что все, кто желают перейти в другие клубы, а не оставаться в Интере - подлецы и козлы. Куадрадо, кстати, как вам? Отличный парень, я так понимаю, явно не Лукаку. Чалханоглу там как поживает? Явно же самый порядочный человек.

Истерить по-любому поводу - это новая политика клуба?
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