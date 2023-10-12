«Реалу» выдали автомобили от BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель за 180+ тысяч евро, Винисиус и Анчелотти – за 80 000, Тчуамени – самую дешевую за 57 000
Игроки «Реала» получили спонсорские автомобили BMW.
«Реал» и BMW заключили соглашение о сотрудничестве в прошлом году. До этого в течение 19 лет спонсором клуба была компания Audi.
Как сообщает Marca, игроки могли выбрать как электрокары, так и гибридные модели. Всего на выбор было предоставлено 4 модели автомобилей: i4, i7 iX и XM.
Наиболее дешевую BMW i4 eDrive35, стоимостью от 57,3 тысячи евро, выбрал Орельен Тчуамени. BMW i4 M50 стоимостью около 80 тысяч евро получили Эдер Милитао, Фран Гарсия, Эдуардо Камавинга, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор и главный тренер Карло Анчелотти.
Самую дорогую модель BMW XM, стоимость которой начинается от 180 тысяч евро, выбрали 8 игроков «Реала» – Тибо Куртуа, Кепа Аррисабалага, Джуд Беллингем, Дани Себальос, Арда Гюлер, Хоселу и Родриго.
Фото: realmadrid.com
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Ещё ни одного матча не сыграл, а зп капает и тачка новая прилипла
Скоро в аренду уедет
А через пару лет в Англию - играть в футбол начнет
Арда, молодец 👏. Еще не провел ни одной игры, зато самую дорогую машину уже получил) Но если без шуток, надеюсь, что травмы наконец-то начнут обходить его стороной и он наконец-то дебютирует за команду и покажет свой класс. Очень незаурядный игрок.
Куртуа - шпала, ему нужна машина большая.
Кепа - потенциальный конкурент Куртуа, повторил за ним.
Джуд - будущий король Мадрида, по статусу положено.
Хоселу - вообще мимо проходил, надо урвать пока дают.
А Родриго как бы говорит "я вам уже не маленький мальчик".