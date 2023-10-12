«Реалу» выдали автомобили от BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель за 180+ тысяч евро, Винисиус и Анчелотти – за 80 000, Тчуамени – самую дешевую за 57 000

Игроки «Реала» получили спонсорские автомобили BMW.

« » и BMW заключили соглашение о сотрудничестве в прошлом году. До этого в течение 19 лет спонсором клуба была компания Audi.

Как сообщает Marca, игроки могли выбрать как электрокары, так и гибридные модели. Всего на выбор было предоставлено 4 модели автомобилей: i4, i7 iX и XM.

Наиболее дешевую BMW i4 eDrive35, стоимостью от 57,3 тысячи евро, выбрал . BMW i4 M50 стоимостью около 80 тысяч евро получили , Фран Гарсия, , , Винисиус Жуниор и главный тренер Карло Анчелотти.

Самую дорогую модель BMW XM, стоимость которой начинается от 180 тысяч евро, выбрали 8 игроков «Реала» – Тибо Куртуа, Кепа Аррисабалага, Джуд Беллингем, Дани Себальос, Арда Гюлер, Хоселу и Родриго.

Фото: realmadrid.com

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