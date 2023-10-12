«Реалу» выдали автомобили от BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель за 180+ тысяч евро, Винисиус и Анчелотти – за 80 000, Тчуамени – самую дешевую за 57 000

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Игроки «Реала» получили спонсорские автомобили BMW.

«Реал» и BMW заключили соглашение о сотрудничестве в прошлом году. До этого в течение 19 лет спонсором клуба была компания Audi.

Как сообщает Marca, игроки могли выбрать как электрокары, так и гибридные модели. Всего на выбор было предоставлено 4 модели автомобилей: i4, i7 iX и XM.

Наиболее дешевую BMW i4 eDrive35, стоимостью от 57,3 тысячи евро, выбрал Орельен Тчуамени. BMW i4 M50 стоимостью около 80 тысяч евро получили Эдер Милитао, Фран Гарсия, Эдуардо Камавинга, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор и главный тренер Карло Анчелотти. 

Самую дорогую модель BMW XM, стоимость которой начинается от 180 тысяч евро, выбрали 8 игроков «Реала» – Тибо Куртуа, Кепа Аррисабалага, Джуд Беллингем, Дани Себальос, Арда Гюлер, Хоселу и Родриго.

Фото: realmadrid.com

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18 комментариев

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Эден Азаров
Гюлер самую дорогую выбрал 🤣🤣
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+7
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LaffyTaffy
Арда Гюлер то хитрый, смотрю
+7
-1
+6
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EnzO
Лучшие игроки команды выбрали самые дорогие - Джуд, Себальос, Гюлер...
+4
-1
+3
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Leon Petov
Тчуамени решил брать пример с Канте
+3
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JohnnyMulka
Гюлер ваще кайфует
Ещё ни одного матча не сыграл, а зп капает и тачка новая прилипла
Скоро в аренду уедет
А через пару лет в Англию - играть в футбол начнет
+4
-1
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Дмитрий Крутенко
Ответ EnzO
Лучшие игроки команды выбрали самые дорогие - Джуд, Себальос, Гюлер...
Как Джуд попал в этот список вообще не понимаю? Против этих двух тащеров он Москвич)))
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Ice Vorya
Ответ Эден Азаров
Гюлер самую дорогую выбрал 🤣🤣
Дают - бери, бьют - беги
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corazón blanco
Зато единственную и флагманскую машину получил капитан Мадрида - Начо.

Арда, молодец 👏. Еще не провел ни одной игры, зато самую дорогую машину уже получил) Но если без шуток, надеюсь, что травмы наконец-то начнут обходить его стороной и он наконец-то дебютирует за команду и покажет свой класс. Очень незаурядный игрок.
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несахар
анчелотти позирует, такой смешной)
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Дэвид_Мойес
Я так понимаю, продать эти машины они не смогут, поэтому разговоры о цене не имеют смысла. И поэтому вполне можно понять Тчуамени, который выбрал электрокар.
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Александр Иванов
у Барсы "молодым" даже такси отменили
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несахар
я бы тоже xm выбрал )
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Velirpa
m4 - топ, никто не выбрал?
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Инженер Управляющий
Ответ Эден Азаров
Гюлер самую дорогую выбрал 🤣🤣
ждем фото из ЦУМа)))
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Толик Изверг
Ответ LaffyTaffy
Арда Гюлер то хитрый, смотрю
Он просто молодой турок, хочет камео в турецком сериале, по-другому он не мог.
Куртуа - шпала, ему нужна машина большая.
Кепа - потенциальный конкурент Куртуа, повторил за ним.
Джуд - будущий король Мадрида, по статусу положено.
Хоселу - вообще мимо проходил, надо урвать пока дают.
А Родриго как бы говорит "я вам уже не маленький мальчик".
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