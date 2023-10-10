Член совдира «Реала»: «Ман Сити» разговаривал с Беллингемом, но Джуд хотел в «Реал». «Мадрид» – лучший способ добиться славы»

Джуд Беллингем отказал «Манчестер Сити» ради перехода в «Реал».

Об этом рассказал член совета директоров мадридского клуба Хосе Мануэль Отеро.

«Люди из « » сообщили нам, что разговаривали с .

Они заявили, что его отец дал им надежду, но сам Джуд ответил нет, поскольку хотел играть за «Реал». Такое происходит со многими игроками.

Когда перед ними открывается перспектива перехода в « », они забывают обо всем остальном. «Мадрид» – лучший способ добиться славы», – сказал Хосе Мануэль Отеро.

Беллингем забил 8 голов и сделал 2 передачи в 8 матчах Ла Лиги в этом сезоне.

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