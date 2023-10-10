Член совдира «Реала»: «Ман Сити» разговаривал с Беллингемом, но Джуд хотел в «Реал». «Мадрид» – лучший способ добиться славы»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем отказал «Манчестер Сити» ради перехода в «Реал».

Об этом рассказал член совета директоров мадридского клуба Хосе Мануэль Отеро.

«Люди из «Манчестер Сити» сообщили нам, что разговаривали с Джудом Беллингемом.

Они заявили, что его отец дал им надежду, но сам Джуд ответил нет, поскольку хотел играть за «Реал». Такое происходит со многими игроками.

Когда перед ними открывается перспектива перехода в «Реал Мадрид», они забывают обо всем остальном. «Мадрид» – лучший способ добиться славы», – сказал Хосе Мануэль Отеро.

Беллингем забил 8 голов и сделал 2 передачи в 8 матчах Ла Лиги в этом сезоне.

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5 комментариев

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MJ Me
Мы свидетели начала пути большой звезды и надеюсь будущей легенды Мадрида и всего футбола!
+7
-2
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Аврал
Тут с ним не поспоришь
+3
-2
+1
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Serik Alik
Слишком много в последнее время члена спортдира Реала
+4
-4
0
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