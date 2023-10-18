Александр Мостовой: «Сборная России превращается в один большой эксперимент, хотя должна являться лицом страны. Ее футболку надевает кто угодно»

Александр Мостовой высказался о частых изменениях в составе сборной России.

Ранее Евгений Ловчев раскритиковал выбор состава национальной команды. Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил: «Никто в мире не знает, к чему мы готовимся – зачем рисковать здоровьем игроков? Любой клубный тренер предъявил бы претензии».

«Странно, почему люди обращают внимание на подобное только сейчас и не помнят, что было сказано еще год назад. Я не занимаю тут ничью сторону. Каждый имеет право на свою точку зрения.

Признаться, я и сам не смотрел половины матчей сборной с теми соперниками, которые у нее были. Национальная команда превращается в один большой эксперимент, хотя должна являться лицом страны. Футболку национальной команды надевает кто угодно. Вот что, мне кажется, и не нравится сейчас болельщикам», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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