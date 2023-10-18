Александр Мостовой: «Сборная России превращается в один большой эксперимент, хотя должна являться лицом страны. Ее футболку надевает кто угодно»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой высказался о частых изменениях в составе сборной России.

Ранее Евгений Ловчев раскритиковал выбор состава национальной команды. Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил: «Никто в мире не знает, к чему мы готовимся – зачем рисковать здоровьем игроков? Любой клубный тренер предъявил бы претензии».

«Странно, почему люди обращают внимание на подобное только сейчас и не помнят, что было сказано еще год назад. Я не занимаю тут ничью сторону. Каждый имеет право на свою точку зрения.

Признаться, я и сам не смотрел половины матчей сборной с теми соперниками, которые у нее были. Национальная команда превращается в один большой эксперимент, хотя должна являться лицом страны. Футболку национальной команды надевает кто угодно. Вот что, мне кажется, и не нравится сейчас болельщикам», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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11 комментариев

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Ilya Bobrin
Лицом страны перед кем, где?
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Санитар-волк
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Не ну тут прав Царь
в чём?
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igls54
«Сборная России превращается в один большой экскремент»
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Faust Doc
Не ну тут прав Царь
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dimamak10
Тоже носил форму сборной в 2008м. Павлюченко 19
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sp.msk.86
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Не ну тут прав Царь
Мы нигде не участвуем, о чем разговор вообще? Что это за 30 высказываний политиков и бывших спортсменов каждый день?) кому кто что должен?
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.ru
а Царь то у нас тот ещё Эзоп...
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uchiyamada
Болельщикам не нравится, что сборная отстранена от официальных матчей. А кто там какие футболки в тренировочных дыр-дырах надевает, большинству без разницы.
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Олег Сагайдачный
Из капитанов уже сборная набирается.
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Санитар-волк
Каким "лицом"? Её не видит никто даже внутри страны, тем более вне.
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