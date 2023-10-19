Нигматуллин о соперниках сборной России: «Лучше спарринговаться с Мальдивами и Кубой, чем не играть вообще. Нужно относиться серьезно к любому сопернику»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Руслан Нигматуллин сборная Кубы сборная Мальдивских островов товарищеские матчи (сборные) Чемпионат.com Футбол

Руслан Нигматуллин высказался о поиске спарринг-партнеров для сборной России.

Ранее генеральный секретарь РФС отметил, что поиск соперников усложнился из-за начала отбора на ЧМ-2026 в Азии. Максим Митрофанов допустил, что сборная ни с кем не сыграет в ноябре.

«Конечно же, в ноябре будет гораздо сложнее найти хорошую команду для товарищеской игры. Все будут заняты выступлением в квалификациях. Но выбора у нас особого нет в данной ситуации. Будем играть с теми, кто остался.

Однозначно – лучше спарринговаться со сборной Мальдив или Кубы, чем не играть вообще! Главное, научиться проводить подобные игры с должным отношением. Нужно относиться серьезно к любому сопернику, играть на победу и выкладываться на сто процентов. Пока у наших ребят не всегда получается это», – сказал бывший вратарь сборной России.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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4 комментария

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damondiamond
все говорят, что так лучше, кроме игры самих футболистов))
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vincere
Можно снова с Кенией попробовать. Хотя, эти тоже азиатский отбор проходят...
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D1ma
А почему не сыграть со сборной легионеров РФПЛ?
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