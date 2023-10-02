«Бомбардиру» требуется новостник, который любит РПЛ

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Любите футбол, Мир РПЛ, следите за главными событиями и героями чемпионата России? Тогда у нас есть вакансия для вас на нашем партнерском проекте «Бомбардир». В последнее время сайт значительно вырос, поэтому ему нужен новый новостной редактор!

График работы: посменно (смены по шесть часов), работа удаленная.

Требования к кандидатам:
1. Грамотный русский язык
2. Отличное знание футбольной тематики
3. Опыт работы на новостной ленте спортивного ресурса

Знание английского языка приветствуется (для работы с иностранными источниками). Присылайте ваши резюме с пометкой «Вакансия. Новостник» на адрес: info@bombardir.ru.

4 комментария

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marco -81
Какова оплата?
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Юрий Богодаев
Ответ marco -81
Какова оплата?
Сдельно. Сколько новостей придумаешь, столько и получишь. Отдельные премии за хайп "выше среднего".
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+1
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Мыкола
Любителям РПЛ нужно ещё надбавку делать за вредность))
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0
0
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Finnish_Spitz
Ответ Юрий Богодаев
Сдельно. Сколько новостей придумаешь, столько и получишь. Отдельные премии за хайп "выше среднего".
Ну тогда им карпа надо брать.
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0
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