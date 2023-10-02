«Бомбардиру» требуется новостник, который любит РПЛ

Любите футбол, Мир РПЛ, следите за главными событиями и героями чемпионата России? Тогда у нас есть вакансия для вас на нашем партнерском проекте «Бомбардир». В последнее время сайт значительно вырос, поэтому ему нужен новый новостной редактор!

График работы: посменно (смены по шесть часов), работа удаленная.

Требования к кандидатам:

1. Грамотный русский язык

2. Отличное знание футбольной тематики

3. Опыт работы на новостной ленте спортивного ресурса

Знание английского языка приветствуется (для работы с иностранными источниками). Присылайте ваши резюме с пометкой «Вакансия. Новостник» на адрес: info@bombardir.ru.