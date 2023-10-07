Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Урала», «Зенит» против «Сочи», «Краснодар» примет «Ростов»

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«Локомотив» сыграет в гостях с «Уралом» в 11-м туре Мир РПЛ.

Также в субботу «Зенит» встретится на выезде с «Сочи», «Краснодар» примет «Ростов».

В воскресенье «Динамо» будет противостоять «Факелу», «Спартак» сразится в дерби с ЦСКА.

Чемпионат России

11-й тур

Урал – Локомотив
Дата проведения
7 октября, 12.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сочи – Зенит
Дата проведения
7 октября, 14.00, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Балтика – Оренбург
Дата проведения
7 октября, 16.30, «Стадион Калининград»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Краснодар – Ростов
Дата проведения
7 октября, 19.00, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Пари НН – Крылья Советов
Дата проведения
8 октября, 14.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Динамо – Факел
Дата проведения
8 октября, 16.30, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ахмат – Рубин
Дата проведения
8 октября, 19.00, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Спартак – ЦСКА
Дата проведения
8 октября, 19.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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13 комментариев

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angry horse
Чтобы у Максименко пробоин за 3 матча достигло десяти
ЦСКА, не подведи 😎
+2
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+2
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Дмитрий Калибабчук
Штош, пришло время навестить других младших братьев, которые даже газон под это дело поправят)
Первый фарм как-то шибко недружелюбно встретил🫣
Посмотрим, что Сочи отчебучит, хоть и дела у них швах сейчас.
В последней встрече они тоже оказались негостеприимны, забив усилиями Юсупова на 1 минуте))[хотя, тогда в калитке Васютин играл, это все объясняет] 😝

Вперед, Зенит!
+5
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KOTOV71
Всё просто,без лишних слов,- За Зенит!
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heivani
У <Урала> есть возможность рвануть вверх по турнирной таблице,хотя бы на пару часиков.Но <Локо> на подъёме,что ставит задачу перед екатеринбургской командой совсем не простой.Не пожелать удачи? - Не вправе!.
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11 june
За Рубин.
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angry horse
Чтобы в Тушине страдали всю ночь до зари
ЦСКА, не подведи 😎✊
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Знатный стахановец
Тяжёлая задача перед Уралом одолеть сильный Локомотив. Но выполнимая! Парни постараются, у них получится! ⚽️
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mean machine/
Зениту - удачи и без травм!
Ну, а завтра традиционно за Светлый праздник!
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-2
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