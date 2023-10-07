Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Урала», «Зенит» против «Сочи», «Краснодар» примет «Ростов»
«Локомотив» сыграет в гостях с «Уралом» в 11-м туре Мир РПЛ.
Также в субботу «Зенит» встретится на выезде с «Сочи», «Краснодар» примет «Ростов».
В воскресенье «Динамо» будет противостоять «Факелу», «Спартак» сразится в дерби с ЦСКА.
11-й тур
- Дата проведения
- 7 октября, 12.00, «Екатеринбург-Арена»
- Дата проведения
- 7 октября, 14.00, «Олимпийский стадион Фишт»
- Дата проведения
- 7 октября, 16.30, «Стадион Калининград»
- Дата проведения
- 7 октября, 19.00, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 8 октября, 14.00, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 8 октября, 16.30, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 8 октября, 19.00, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 8 октября, 19.00, «Открытие Банк Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
ЦСКА, не подведи 😎
Первый фарм как-то шибко недружелюбно встретил🫣
Посмотрим, что Сочи отчебучит, хоть и дела у них швах сейчас.
В последней встрече они тоже оказались негостеприимны, забив усилиями Юсупова на 1 минуте))[хотя, тогда в калитке Васютин играл, это все объясняет] 😝
Вперед, Зенит!
ЦСКА, не подведи 😎✊
Ну, а завтра традиционно за Светлый праздник!