Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Урала», «Зенит» против «Сочи», «Краснодар» примет «Ростов»

«Локомотив» сыграет в гостях с «Уралом» в 11-м туре Мир РПЛ.

Также в субботу « » встретится на выезде с « », « » примет « ».

В воскресенье «Динамо» будет противостоять «Факелу», «Спартак» сразится в дерби с .

Чемпионат России

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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