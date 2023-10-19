Рэмсдейл о потере места в старте «Арсенала»: «Страдаю из-за этого. Но мы с Райей хорошо работаем вместе, он поддерживает меня»

Аарон Рэмсдейл недоволен потерей места в стартовом составе «Арсенала».

«Поскольку подобная ситуация случается впервые, это было сложно. Бывают моменты, когда ты поступаешь правильно, но это решение оказывается неверным – но также неправильно было бы этого не сделать. Это палка о двух концах.

Это привлекает очень много внимания. О позиции вратаря говорят, что если тебя не обсуждают, значит, ты хорошо поработал. Сейчас разговоров очень много.

Независимо от того, играю я или , нам нужно просто сосредоточиться и играть. Это то, над чем мы работаем как клуб, такую задачу перед нами ставит тренер, и мы должны с этим справиться.

Мы проводим вместе по три-четыре часа в день, нас во вратарской группе четверо или пятеро, так что, если мы не поладим, ничего не получится. Мы хорошо работаем вместе в профессиональном плане. Мы подбадриваем друг друга на тренировках, и бывают дни, когда я падаю духом из-за ситуации, а он поддерживает меня.

И если с ним по какой-то причине произойдет то же самое, то, даже несмотря на то, что я страдаю из-за того, что не играю, я должен быть готов поддержать его», – сказал голкипер « ».

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