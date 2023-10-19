Вратарь «Енисея» Ставер за удар болбоя дисквалифицирован на 3 матча Первой лиги

Теги Химки Первая лига КДК РФС Енисей Артур Григорьянц Евгений Ставер Футбол

Вратарь «Енисея» Евгений Ставер дисквалифицирован на 3 матча.

Ставер наказан за конфликт с болбоем, заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Игра 14‑го тура Мелбет Первой лиги состоялась 14 октября и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Химок».

После финального свистка игроки «Енисея», включая Ставера, в агрессивной манере высказали претензии болбою за работу во время матча. Вратарь получил от главного арбитра красную карточку.

Пресс‑служба «Енисея» после игры опубликовала видео с действиями болбоя, которые спровоцировали Ставера на стычку. Согласно опубликованным кадрам, болбой во время матча несколько раз умышленно отбрасывал мяч в сторону от вратаря.

«Ставер вышел на связь по видеосвязи. Очно присутствовал руководитель по безопасности «Химок». В регламенте Первой лиги есть статья, в которой указано: клубы в том числе несут ответственность за поведение своих сотрудников до, во время и после матча. Лица, подающие мячи, являются сотрудниками клуба, выполняющие функциональные обязанности.

Посмотрели видео, установили все случаи, когда лицо, подающее мяч, умышленно не выполняло свои функциональные обязанности – он бросал мяч на сетку ворот и прочее. Ставер нам рассказал, что 17‑летний парень стоял за его воротами в первом тайме, а во втором перешел за ним.

За невыполнение своих функциональных обязанностей, за нарушение регламента «Химки» оштрафованы на 25 тысяч рублей. Что касается Ставера, он ударил сотрудника «Химок» рукой в область головы – это агрессивное поведение.

Евгений сказал, что его провоцировали, постоянно был разговор, игроки ставили судью в известность и только в конце игры резервный арбитр подошел и сделал замечание мальчику.

Ответили Ставеру, что это не является оправданием, самосуд нельзя проявлять, а футбольное поле – место для игры в футбол. Дисквалификация – три матча», – сообщил Григорьянц.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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4 комментария

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Александр Жердин
Так заставьте клубы выполнять регламент! Если не можете - добро пожаловать в отставку.
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ApXuMaHqPuT
Я бы Химки за быдлоболбоя на серьёзную сумму штрафанул - 25 тыщ это смешно👎
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Осоавиахим
Надо регламент править. За первое нарушение - дисквал стадиона на пару игр, за второе - техническое поражение.
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Michael Boldyrev
Лицо не бросал, а бросало.
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