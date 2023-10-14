Игроки «Енисея» накинулись на болбоя после матча с «Химками». Вратарь Ставер получил красную карточку

Игроки «Енисея» стали выяснять отношения с болбоем после матча с «Химками».

Игра 14‑го тура Мелбет Первой Лиги прошла в субботу и завершилась 1:0 в пользу «Химок».

Во время игры голкипер гостей несколько раз кричал на мальчика, подающего мячи. После того, как конфликт футболистов « » с болбоем стих, главный арбитр Игорь Низовцев показал вратарю красную карточку.

«После финального свистка вратарь «Енисея» снял перчатки и хотел атаковать болбоя, который, как показалось соперникам, кинул мяч в сторону во время игры.

Голкипер команды гостей не совладал с эмоциями. Все решилось без травм, никто не пострадал. Никто не дрался, была небольшая стычка», – сообщили в пресс-службе «Химок».

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