Игроки «Енисея» накинулись на болбоя после матча с «Химками». Вратарь Ставер получил красную карточку
Игроки «Енисея» стали выяснять отношения с болбоем после матча с «Химками».
Игра 14‑го тура Мелбет Первой Лиги прошла в субботу и завершилась 1:0 в пользу «Химок».
Во время игры голкипер гостей Евгений Ставер несколько раз кричал на мальчика, подающего мячи. После того, как конфликт футболистов «Енисея» с болбоем стих, главный арбитр Игорь Низовцев показал вратарю красную карточку.
«После финального свистка вратарь «Енисея» снял перчатки и хотел атаковать болбоя, который, как показалось соперникам, кинул мяч в сторону во время игры.
Голкипер команды гостей не совладал с эмоциями. Все решилось без травм, никто не пострадал. Никто не дрался, была небольшая стычка», – сообщили в пресс-службе «Химок».
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всё таки верхние и нижние конечности у человека связаны между собой гораздо в большей степени чем мы об этом думаем... иначе как объяснить тот факт что вот из таких криворуких болбоев потом кривоногие футболисты получаются