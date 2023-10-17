Вице-премьер Чернышенко: «Игры БРИКС позволяют не только соревноваться в разных дисциплинах, но и укреплять связи между государствами»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о значимости Игр БРИКС.

С 18 по 21 октября соревнования пройдут в Дурбане (ЮАР) с участием российских спортсменов. В программу входят теннис, плавание, бадминтон, пляжный волейбол, настольный теннис и спорт для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплины настольный теннис и теннис на колясках).

«Игры БРИКС позволяют не только соревноваться в разных дисциплинах, но и укреплять связи между государствами, познавать культуры стран. Желаю нашим спортсменам удачи и успешных стартов.

В следующем году Игры пройдут в Казани. Мы открыты не только для стран-участниц объединения, а для всех, кто следует принципам честной борьбы и не признает политизированность спорта.

В России по поручению президента Владимира Путина создаются новые форматы соревнований – в 2024 году также пройдут Всемирные игры дружбы и фиджитал турнир Игры будущего – в таких состязаниях нет места политике, но есть возможность проявить себя.

Приглашаем всех присоединиться к этому движению», – заявил Чернышенко.