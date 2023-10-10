Матыцин о спортивной отрасли: «Показатели по инфраструктуре и вовлеченности выполнены. Сегодня говорили о более активной работе по импортозамещению»

Теги Дмитрий Чернышенко Государственная дума Олег Матыцин Министерство спорта России Биатлон

Олег Матыцин высказался о важности более активной работы по импортозамещению.

Сегодня прошло заседание комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

«Мы понимаем, что проект бюджета прошел очень детальную экспертную оценку практически всего спортивного сообщества. Бюджет сформирован таким образом, чтобы обеспечить достижение показателей, определенных стратегией.

Основные показатели – по инфраструктуре и вовлеченности – на сегодня выполнены. Сегодня говорили о проблеме, связанной с необходимостью более активной работы по импортозамещению.

Мы сделаем акцент на создание региональных спортивных центров. Не только федеральный бюджет, но и региональные бюджеты. Все мы ориентированы на то, чтобы сделать наше общество более здоровым», – заявил министр спорта России Олег Матыцин.

Ранее министр также попросил комитет Госдумы поддержать создание национального проекта «Спорт в России».

«Нами подготовлены предложения. [Они] уже поддержаны заместителем председателя правительства Дмитрием Николаевичем Чернышенко и представлены в Минэкономразвития, от которого тоже положительная оценка есть по реализации госпрограммы и инициированию отдельного национального проекта «Спорт в России» на период 2025-2030 годов. Хотел бы попросить поддержки этого проекта», – сказал Матыцин.

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3 комментария

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Stillinger
Обо всем и ни о чем, как обычно)
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alexnew
Показатель может быть только один - число медалей на чемпионатах мира и олимпиаде. Сколько медалей завоевала сборная России по фигурному катанию в сезоне 2022-2033? Все остальные показатели может себе засунуть в одно место.
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Дмитрий Агалаков
Вот именно, что вы, Матыцин м прочие чиновники, очень много говорите. Но результатов положительных нет. Не видно вашей работы, одна болтовня.
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