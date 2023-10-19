Камерун хочет сыграть ответный матч с Россией в Яунде: «Уже ведем переговоры по организации встречи»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Камеруна по футболу Федерация футбола Камеруна товарищеские матчи (сборные) Футбол

В Камеруне заявили о желании провести ответный матч с Россией.

Генсек Федерации Футбола Камеруна Блез Джунан заявил о переговорах с РФС по поводу проведения ответного товарищеского матча в Яунде, столице страны.

«Мы хотим сыграть с Россией ответный матч в Яунде. Уже ведем переговоры по организации этой товарищеской встречи», — заявил Джунан.

12 октября Россия принимала команду Камеруна на «ВТБ Арене» в Москве. Игра завершилась победой команды Валерия Карпина со счетом 1:0. Единственный мяч забил Федор Чалов. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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28 комментариев

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jepp ebriloff
На кого выходит победитель?
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MigraTjk
Таджикистан тоже хочет реванша тем более силы равны
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maks44
Ответ jepp ebriloff
На кого выходит победитель?
Главное - на самого себя не выйти.
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Старый Знакомый
Вот это я понимаю, Суперсерия намечается!!!
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Северный болельщик
На обратном можно Турцию заскочить, если Кенийцы еще не уехали.
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GucciGuilty
Ответ jepp ebriloff
На кого выходит победитель?
На Кению - она по пути РПЛ прошла за счет гола на выезде
+2
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Roman
Все хотят зарубиться с Россией и взять реванш!
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Мирзоанис Якубов
Ответ MigraTjk
Таджикистан тоже хочет реванша тем более силы равны
На ковре уже поиграли. Теперь в "Лужники" захотели?))
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Зверёк
Ответ jepp ebriloff
На кого выходит победитель?
На Кению
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Ktoto_V_Dome
Ответ jepp ebriloff
На кого выходит победитель?
Победителя игр Центральной Азии
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Рокко Сиффредди
Этот город слишком мал, чтоб скрыться от тебя,
Я улетаю в Камерун. Здравствуй, Африка!
Боль не лечит время, лечит география,
Пятизвёздочный отель и литры бухла.
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Kloufinger
Хочется еще деняк
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Mawnan_Smith
Вы представляете сколько денег выкидывается на эту бессмысленную авантюру под названием - Посмотрите, у нас все хорошо! Не нужен нам УЕФА, мы играем с ведущими сборными мира - Камеруном и Кенией, ездим вот к ним на выезд. Чартеры, проживание, ЗПшка всему обслуживающему персоналу, премиальные. Да распустите Вы уже их всех, на сэкономленные средства для детского футбола сделайте чего путного. Как Валера-правдоруб великий в это все ввязался - смешно!
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Vićtor Diaź
Ответ Agent Smith
Где где? В Яунде!
В ЯундЕ! 😄
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Алексей Петров
Валера в Камерун не поедет!!!
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nugoboss
Кто в курсе? в Камеруне людей едят, там седой проблемы нету. 😁
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Ветер
Ни в коем случае не соглашаться. Пусть хоть в Камеруне, мы останемся "хорошие".
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Nmsh93
Ответ jepp ebriloff
На кого выходит победитель?
Кенийцы над ними смеются. Надо взять реванш у России
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Игорь Деньгин
Ответ jepp ebriloff
На кого выходит победитель?
на Кению
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Valik Slovo
На поле какого отеля в этот раз пройдет игра ?
Или там уже просто во дворе сыграют
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Муртас Тедеишвили
Ответ MigraTjk
Таджикистан тоже хочет реванша тем более силы равны
С Таджикистаном Россия сыграла 0:0
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LaffyTaffy
Ответ Рокко Сиффредди
Этот город слишком мал, чтоб скрыться от тебя, Я улетаю в Камерун. Здравствуй, Африка! Боль не лечит время, лечит география, Пятизвёздочный отель и литры бухла.
А про обезьянку почему не написал?)
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