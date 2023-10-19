Камерун хочет сыграть ответный матч с Россией в Яунде: «Уже ведем переговоры по организации встречи»
В Камеруне заявили о желании провести ответный матч с Россией.
Генсек Федерации Футбола Камеруна Блез Джунан заявил о переговорах с РФС по поводу проведения ответного товарищеского матча в Яунде, столице страны.
«Мы хотим сыграть с Россией ответный матч в Яунде. Уже ведем переговоры по организации этой товарищеской встречи», — заявил Джунан.
12 октября Россия принимала команду Камеруна на «ВТБ Арене» в Москве. Игра завершилась победой команды Валерия Карпина со счетом 1:0. Единственный мяч забил Федор Чалов.
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Я улетаю в Камерун. Здравствуй, Африка!
Боль не лечит время, лечит география,
Пятизвёздочный отель и литры бухла.
Или там уже просто во дворе сыграют