Валерий Карпин: «Камерун на голову сильнее Кении. Россия недооценила соперника, возможно. Проблем с мотивацией не было, с другими аспектами – были»
Валерий Карпин считает, что обыгранный Россией Камерун (1:0) сильнее Кении (2:2).
«Абсолютно не так, что Кения сильнее прошлого соперника. По мне, Камерун был на голову сильнее.
Раздражают такие голы. Почему так происходит? Никак это не объяснить. Возможно, недооценили соперника.
Атмосфера такая как-то влияет, но дальше что? Не надо выигрывать? Проблем с мотивацией не было, с другими аспектами – были, увидел множество проблем. Слава богу, что заметил их. Но это не худший результат за время отстранения», – сказал главный тренер сборной России.
У сборной России 2 победы за последние 9 матчей. Сегодня – ничья с Кенией
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Вроде 0
Почему про это не говорят, а все предъявляют только игрокам? Что сделал тренерский штаб за 2 года?
Здесь даже Моуриньо и Клопп не мотивировали б игроков, тем более, когда риск травмы есть посреди сезона
абсолютно библейская история
все же сплочены как один