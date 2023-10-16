Валерий Карпин: «Камерун на голову сильнее Кении. Россия недооценила соперника, возможно. Проблем с мотивацией не было, с другими аспектами – были»

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Камеруна по футболу сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Чемпионат.com Футбол

Валерий Карпин считает, что обыгранный Россией Камерун (1:0) сильнее Кении (2:2).

«Абсолютно не так, что Кения сильнее прошлого соперника. По мне, Камерун был на голову сильнее.

Раздражают такие голы. Почему так происходит? Никак это не объяснить. Возможно, недооценили соперника.

Атмосфера такая как-то влияет, но дальше что? Не надо выигрывать? Проблем с мотивацией не было, с другими аспектами – были, увидел множество проблем. Слава богу, что заметил их. Но это не худший результат за время отстранения», – сказал главный тренер сборной России.

У сборной России 2 победы за последние 9 матчей. Сегодня – ничья с Кенией

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41 комментарий

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Ебздрогыч
Карпин после матча с кенийцами: где-то не добежали...
+23
-3
+20
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rgoll
Карпин 2 года тренирует сборную, сколько хороших матчей против нормальных соперников было за это время???
Вроде 0
Почему про это не говорят, а все предъявляют только игрокам? Что сделал тренерский штаб за 2 года?
+11
0
+11
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Сергей48
А нас раздражает бездарная игра с таким соперником!
+5
-1
+4
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Пикачу82
Джикия конечно хорош! Бетон прям! )))
+6
-2
+4
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King_X
Да кроме Камеруна со всеми остальными команда фигнёй страдала, никакой мотивации/интереса у игроков
Здесь даже Моуриньо и Клопп не мотивировали б игроков, тем более, когда риск травмы есть посреди сезона
+6
-2
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0mertas626
Ответ Maksud
Валера неприкосновенный! Все виноваты, и игроки и календарь и санкции, но только не он. Щас его боты всех тут заминусуют тех кто не согласен.
меняем Валера на володя :)
+4
-1
+3
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фк кабинет
🤡 Подавай в отставку,дальше с Эфиопией что скажешь?
+11
-8
+3
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0mertas626
Ответ Костя Кот
пора кже этот цирк прикрыть окончательно
экстремизмом пахнуло
+5
-2
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Maksud
Валера неприкосновенный! Все виноваты, и игроки и календарь и санкции, но только не он. Щас его боты всех тут заминусуют тех кто не согласен.
+6
-4
+2
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Кеды и бутса
У нас были опреденные проблемы и мы их придерживались. Вот такой ответ бы подошел
+2
0
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0mertas626
Ответ PavelK22
Как он уже достал 🤡🤦🏻
мне кажется, что лучшим кандидатом на пост тренера сборной будет денис пушилин!
+2
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ParvizLNDRreal
Ответ Ебздрогыч
Карпин после матча с кенийцами: где-то не добежали...
Тонко слишком
+2
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0mertas626
Ответ PavelK22
Как он уже достал 🤡🤦🏻
о, предвыборная компания началась!
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Mike 60
Курортный город, пляж, солнце, море… Расслабон.. Позади успешный матч с неслабым Камеруном… Какая там к черту мотивация ? )
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0mertas626
Ответ Мукунку хороший
Тренера сборной Кении?
за что им такое счастье?!
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Вячеслав Максименко
Расхлябанность Карпина передаётся игрокам.
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0mertas626
Ответ Лимит Лимитович
Сборная России уверенно показывает, что никакие санкции и отстранения нам ни по чем! Уровень РПЛ не просто не падает, но и растёт! Еще немного, и Зенит поборется за ЛЧ, а Спартак имеет все шансы на победу в ЛЕ Верим!
Гойда!
абсолютно библейская история
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Maksud
Ответ 0mertas626
меняем Валера на володя :)
Так и есть. Оба очень сильные популисты, а толпа это всегда хавает.
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Leon Petov
Ответ фк кабинет
🤡 Подавай в отставку,дальше с Эфиопией что скажешь?
С Эритреей, главные наши братушки
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0mertas626
Ответ King_X
Да кроме Камеруна со всеми остальными команда фигнёй страдала, никакой мотивации/интереса у игроков Здесь даже Моуриньо и Клопп не мотивировали б игроков, тем более, когда риск травмы есть посреди сезона
а как же престиж родины?
все же сплочены как один
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Великий Алонсо
Опять физрук оправдывается
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Игрок777
Комментарий удален пользователем
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Guardsman
Ответ Вячеслав Максименко
Расхлябанность Карпина передаётся игрокам.
Не расхлябанность, а непрофессионализм.
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MigraTjk
Дело не в тренере,это сборная не умеет играть
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Михаил Никитов
Валер, это че за …… была?
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