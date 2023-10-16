Валерий Карпин: «Камерун на голову сильнее Кении. Россия недооценила соперника, возможно. Проблем с мотивацией не было, с другими аспектами – были»

Валерий Карпин считает, что обыгранный Россией Камерун (1:0) сильнее Кении (2:2).

«Абсолютно не так, что сильнее прошлого соперника. По мне, был на голову сильнее.

Раздражают такие голы. Почему так происходит? Никак это не объяснить. Возможно, недооценили соперника.

Атмосфера такая как-то влияет, но дальше что? Не надо выигрывать? Проблем с мотивацией не было, с другими аспектами – были, увидел множество проблем. Слава богу, что заметил их. Но это не худший результат за время отстранения», – сказал главный тренер сборной России.

У сборной России 2 победы за последние 9 матчей. Сегодня – ничья с Кенией

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