Тихонов о Соболеве: «Возможно, слабая конкуренция в атаке «Спартака» сыграла роль для такого поведения. Ему и Абаскалю нужно просто поговорить»

Андрей Тихонов прокомментировал поведение Александра Соболева.

Сегодня стало известно, что главный тренер «Спартака» отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось, что конфликт тренера и игрока длится около двух месяцев.

«Я удивился, когда продали Бальде и Николсона. Конкурент у Соболева остался только один – Мелешин. Не сказать, что Игнатов – центральный нападающий. Возможно, слабая конкуренция сыграла роль для такого поведения.

Он делает многое для «Спартака», здорово играет. Соболеву и Абаскалю нужно просто сесть и поговорить», – сказал экс-игрок « » в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале « ».

В «Спартаке» вспыхнуло: Абаскаль отстранял Соболева из-за карточки и игнора командных завтраков

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