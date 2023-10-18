Тихонов о Соболеве: «Возможно, слабая конкуренция в атаке «Спартака» сыграла роль для такого поведения. Ему и Абаскалю нужно просто поговорить»
Андрей Тихонов прокомментировал поведение Александра Соболева.
Сегодня стало известно, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось, что конфликт тренера и игрока длится около двух месяцев.
«Я удивился, когда продали Бальде и Николсона. Конкурент у Соболева остался только один – Мелешин. Не сказать, что Игнатов – центральный нападающий. Возможно, слабая конкуренция сыграла роль для такого поведения.
Он делает многое для «Спартака», здорово играет. Соболеву и Абаскалю нужно просто сесть и поговорить», – сказал экс-игрок «Спартака» в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».
В «Спартаке» вспыхнуло: Абаскаль отстранял Соболева из-за карточки и игнора командных завтраков
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