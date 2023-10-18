Тихонов о Соболеве: «Возможно, слабая конкуренция в атаке «Спартака» сыграла роль для такого поведения. Ему и Абаскалю нужно просто поговорить»

Теги Спартак Андрей Тихонов премьер-лига Россия Матч ТВ Александр Соболев Михаил Игнатов Гильермо Абаскаль Павел Мелешин Футбол

Андрей Тихонов прокомментировал поведение Александра Соболева.

Сегодня стало известно, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось, что конфликт тренера и игрока длится около двух месяцев.

«Я удивился, когда продали Бальде и Николсона. Конкурент у Соболева остался только один – Мелешин. Не сказать, что Игнатов – центральный нападающий. Возможно, слабая конкуренция сыграла роль для такого поведения.

Он делает многое для «Спартака», здорово играет. Соболеву и Абаскалю нужно просто сесть и поговорить», – сказал экс-игрок «Спартака» в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

В «Спартаке» вспыхнуло: Абаскаль отстранял Соболева из-за карточки и игнора командных завтраков

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7 комментариев

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Demetrio-77
"Отстранил от тренировок до возвращения из сборной" - это как? Типа, иди со сборной тренируйся, чё опять к нам припёрся?))
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corazón blanco
Кстати, пока самая адекватная из всех перечисленных версий. Зазнался Александр из-за своего ЧСВ.
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Spaten
Хорошая версия кстати. Были бы негры, не выступал бы
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Денис Кораблёв
Шурик Испанского не знает🤣 Кого о себе возомнил? Дзюбиньо-2? Рыжий прав! Сказал с командой на завтрак,значит с командой. И что тут разговоры разговаривать,на место поставить если получится,а то начинается мышиная возня. Батя то всё видит!
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Магомед Саид Амирханов
Андрей правильно говорить!
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КБ Сергей
Вот в том и беда, что они говорят на разных языках, в прямом и переносном смысле. Кто из болельщиков и специалистов понимает, чего именно хочет Абаскаль? А сам Абаскаль знает, чего хочет? А игроки что, не люди? Наверное, они тоже не понимают. Отсюда нервозность, напряг и раздражение. Видно же, что атмосфера в команде запаршивела. И уже давно. Тренер заигрался в футбольного менеджера, капитан наел сидалище и забил и на команду и на футбол, а руководство делает вид, что всё идёт по плану. Эту вазу уже не склеить. Абаскаль потерялся сам и потерял команду.
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Kit244098
О чем говорить то? Рыжий сам поставил Соболя в позу незаменимой примы. Ну а коли так вышло, то на поле его все равно придется выпускать.
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