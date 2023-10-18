Андрей Тихонов: «Соболев как российский Суарес, очень эмоциональный. Несдержанность мешает, таких футболистов остановят штрафы»

Теги Спартак Андрей Тихонов премьер-лига Россия Луис Суарес Матч ТВ Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Тихонов сравнил Александра Соболева с Луисом Суаресом.

Ранее стало известно, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 10‑го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (0:4) отстранил форварда Александра Соболева от тренировок до возвращения из сборной России из‑за нарушения дисциплины.

«Отстранение уже было давно, до сборной. Он уже с завтрашнего дня вернется к тренировкам. Все пишут, что Соболев не только пропустил три совместных завтрака, хотя нужно объяснить, что это такое. Когда у тебя командный завтрак, должно быть написано «для всех» или «по желанию».

Еще пишут, что дело не в завтраках, а в конфликте. Видимо, недовольство [российских] игроков нарастает. Я знаю Соболева, работал с ним, он очень эмоциональный, все переживает. Он может выплеснуть все на поле, в грубой игре, в подкатах. Он как российский Суарес.

Несдержанность очень мешает, таких футболистов остановят штрафы. За определенные моменты, желтые карточки спортсменов остановят только деньги», – сказал экс-капитан «Спартака» в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

В «Спартаке» вспыхнуло: Абаскаль отстранял Соболева из-за карточки и игнора командных завтраков

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40 комментариев

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Люблю Марго Робби
Так Суареса ещё никто не обсирал
+78
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benjamin92
Суарес акула, а не дельфин!
+43
-2
+41
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Marg12
у Суареса хоть зубы не гнилые
+22
-6
+16
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Красная стрела
Ну да. Соболев как Суарес. Только разные профессии. Суарес вот футболистом был 🤷🏿‍♂️
+13
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red hikkikomori
Ответ Николай С.
Комментарий удален пользователем
Потом ЛЕ возьмёт, а эти поленья так поленьями и останутся
+11
-1
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Killiannnn
Видел в прямом на матче слова Тихонова, он сравнивает не футбольные качества Суареса и Соболева, а поведение
+6
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Сергей Максимюк
Ответ nonm79
Да и поведение не сравнимо. Суарес негатива не вызывал)
потому что перекрывал игрой. так-то суарес, особенно в Аяксе, не был образцом спортивного поведения)
+5
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nonm79
Ответ Killiannnn
Видел в прямом на матче слова Тихонова, он сравнивает не футбольные качества Суареса и Соболева, а поведение
Да и поведение не сравнимо. Суарес негатива не вызывал)
+5
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+3
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!Werwolf
Своим поведением больше похож на Балотелли, чем на Суареса
+3
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denisnor
Ответ .ru
как бы Саша после такого сравнения кусацца не начал...
у него прикус не правильный он и укусить нормально не сможет:)
+2
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nonm79
Пипец, сравнил хрен с трамвайной ручкой🤦🏼‍♂️
+3
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Vorhun
Да зажрались они Андрей Валерьевич вот и все!!! Вон хоккейный Спартак без зажравшихся уже первый на западе при наличии мощно укомплектованных конях со Столицы и Питера. Не зря Николай Петрович говорил люби Спартак в себе , а не себя в Спартаке!!!
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.ru
Ответ denisnor
у него прикус не правильный он и укусить нормально не сможет:)
ну да, с такими мощными кистями рук зубы не главное...
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a2wai
У Соболева и Суареса есть существенное отчилие.

Суарес умеет играть в футбол)
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Dick Advocaat
Соболев- как российский Суарес, только не забивает.
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lightrip
Гимли это средиземский Месси — такой же коротконогий
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Verhovn
Ну теперь дельфин ещё глубже корону напялит. Такие сравнения только обострят его ЧСВ 🙃
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EnzoAmatera
Суарес футболист,Соболев дельфин,как их можно сравнивать?
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.ru
как бы Саша после такого сравнения кусацца не начал...
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Savardus
Кьеллини - поберегись!
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Николай С.
Комментарий удален пользователем
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nemo
он намекает на то что Соболев начнёт кусаться?
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Андрей Балабаев
Ответ Красная стрела
Ну да. Соболев как Суарес. Только разные профессии. Суарес вот футболистом был 🤷🏿‍♂️
И есть
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Матрос Кот
Соболев кусаться не умеет,а так бы всех перекусал,а Абаскаля загрыз.
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papadok
Суареса, как и Петра Ильича Чайковского, мы любим не только за это. При чем здесь Соболев?
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