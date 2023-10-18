Андрей Тихонов: «Соболев как российский Суарес, очень эмоциональный. Несдержанность мешает, таких футболистов остановят штрафы»

Андрей Тихонов сравнил Александра Соболева с Луисом Суаресом.

Ранее стало известно, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 10‑го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (0:4) отстранил форварда Александра Соболева от тренировок до возвращения из сборной России из‑за нарушения дисциплины.

«Отстранение уже было давно, до сборной. Он уже с завтрашнего дня вернется к тренировкам. Все пишут, что Соболев не только пропустил три совместных завтрака, хотя нужно объяснить, что это такое. Когда у тебя командный завтрак, должно быть написано «для всех» или «по желанию».

Еще пишут, что дело не в завтраках, а в конфликте. Видимо, недовольство [российских] игроков нарастает. Я знаю Соболева, работал с ним, он очень эмоциональный, все переживает. Он может выплеснуть все на поле, в грубой игре, в подкатах. Он как российский Суарес.

Несдержанность очень мешает, таких футболистов остановят штрафы. За определенные моменты, желтые карточки спортсменов остановят только деньги», – сказал экс-капитан «Спартака» в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

В «Спартаке» вспыхнуло: Абаскаль отстранял Соболева из-за карточки и игнора командных завтраков

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