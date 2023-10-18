«Соболев всегда был дисциплинированным. Его могли оштрафовать за действия на поле, но в быту не припомню нарушений». Ещенко о конфликте форварда с Абаскалем

Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Александр Соболев Чемпионат.com Футбол

Андрей Ещенко прокомментировал информацию о конфликте Александра Соболева с тренером.

Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось, что конфликт тренера и игрока длится около двух месяцев.

Также появилась информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».

«Как мы можем судить со стороны? Мы же не находимся внутри коллектива и не знаем, что там происходит. До дерби Соболев играл. Конечно, если команда борется за что-то, то дисциплина должна бить класс. В клубе своя кухня и дисциплина: если ты ее не соблюдаешь, то получишь выговор, штраф или еще что-то.

Возможно, просто раскручивается ситуация. Насколько я знаю, Соболев всегда был дисциплинированным. Да, иногда его могли оштрафовать за действия на поле, но в быту не припомню каких-то нарушений с его стороны», – сказал бывший защитник «Спартака». 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

5 комментариев

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interested
Просто слегка недоразвитый.
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max220680
почему постоянно столько новостей про Спартак?после дерби вся лента была в Спартаке,целые статьи катали..на главную вешали..а про ЦСКА и их игру крохи,какие-то..
так и про другие клубы😒
уже даже у Петржелы про Соболя спросили..он тут при чём?🤦‍♀️
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ХавиГави_Паратрупер
Осталось Глушакову высказаться и можно будет подключать ветеранов из комитета по этике. Абаскаль, это не их заперли с тобой, это тебя заперли с ними©️🤓
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