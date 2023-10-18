«Соболев всегда был дисциплинированным. Его могли оштрафовать за действия на поле, но в быту не припомню нарушений». Ещенко о конфликте форварда с Абаскалем

Андрей Ещенко прокомментировал информацию о конфликте Александра Соболева с тренером.

Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось, что конфликт тренера и игрока длится около двух месяцев.

Также появилась информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард « » эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».

«Как мы можем судить со стороны? Мы же не находимся внутри коллектива и не знаем, что там происходит. До дерби играл. Конечно, если команда борется за что-то, то дисциплина должна бить класс. В клубе своя кухня и дисциплина: если ты ее не соблюдаешь, то получишь выговор, штраф или еще что-то.

Возможно, просто раскручивается ситуация. Насколько я знаю, Соболев всегда был дисциплинированным. Да, иногда его могли оштрафовать за действия на поле, но в быту не припомню каких-то нарушений с его стороны», – сказал бывший защитник «Спартака».

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