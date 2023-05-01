Фанат с бензопилой задержан на матче африканской ЛЧ. Из-за беспорядков игра «Эсперанс» – «Кабили» прерывалась на 40 минут

Теги происшествия болельщики Лига чемпионов Африки Эсперанс высшая лига Тунис Кабили Высшая лига Алжир Футбол

Четвертьфинальный матч африканской Лиги чемпионов прерывался из-за беспорядков.

Игра, в которой встречались «Эсперанс» и «Кабили», прошла 29 апреля в Тунисе.

Из-за того, что болельщики хозяев вступили в разборки с полицией и стали жечь файеры на трибунах, второй тайм матча был отложен на 40 минут. На стадион пришлось вызвать пожарную службу – она ликвидировала несколько возгораний.

Министерство внутренних дел страны сообщило, что всего были задержаны 66 человек, 12 из них – несовершеннолетние. Также отмечается, что один из фанатов находился на трибуне с бензопилой, украденной со склада на стадионе. Было похищено и другое оборудование.

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15 комментариев

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Михо
У него был оформленный фанайди
+15
-1
+14
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несахар
Ответ раскаявшийся жиробас
Арабская резня бензопилой
арабское обрезание бензопилой
+14
-1
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kunaguero
А зачем на стадионе вообще бензопила?
+9
-1
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.ru
похоже не только в нашем чемпионате деревья играют...
+8
-1
+7
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раскаявшийся жиробас
Арабская резня бензопилой
+9
-3
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alexsem69
Ответ kunaguero
А зачем на стадионе вообще бензопила?
для шумового эффекта))
+6
0
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Егор Крид58
в РПЛ его срочно, у нас тут много древесины на поле
+5
-1
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Stormbringer
Ответ kunaguero
А зачем на стадионе вообще бензопила?
Траву ей стригут на поле)
+4
-1
+3
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Екн Лор
Хотел видимо попасть на РПЛ, но ошибся и занесло в Африку
+3
-1
+2
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Помпилиус Шишку
А может, он уже с бензопилой прошёл на стадион, а испытывающая недостаток в хозинвентаре администрация стадиона, под шумок, решила экспроприировать инструмент
+2
0
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Монстр Болот
Раз в сколько там лет, "Кожаное лицо" возвращается?
+1
0
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red hikkikomori
Это был фанат аниме "человек-бензопила")
+1
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Анастасия Прудникова
😯🤦🙍
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Алексей Ненахов
Пора переходить
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