Фанат с бензопилой задержан на матче африканской ЛЧ. Из-за беспорядков игра «Эсперанс» – «Кабили» прерывалась на 40 минут
Четвертьфинальный матч африканской Лиги чемпионов прерывался из-за беспорядков.
Игра, в которой встречались «Эсперанс» и «Кабили», прошла 29 апреля в Тунисе.
Из-за того, что болельщики хозяев вступили в разборки с полицией и стали жечь файеры на трибунах, второй тайм матча был отложен на 40 минут. На стадион пришлось вызвать пожарную службу – она ликвидировала несколько возгораний.
Министерство внутренних дел страны сообщило, что всего были задержаны 66 человек, 12 из них – несовершеннолетние. Также отмечается, что один из фанатов находился на трибуне с бензопилой, украденной со склада на стадионе. Было похищено и другое оборудование.
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