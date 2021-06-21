Зидан пожертвовал 2 млн евро на борьбу с ущербом от пожаров в Алжире

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Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оказал финансовую помощь Алжиру в борьбе с последствиями от пожаров.

49-летний тренер пожертвовал два миллиона евро на борьбу с ущербом от лесных пожаров, которые произошли в области Кабилия, горном регионе, расположенном в 100 км к востоку от столицы государства – Алжира.

В результате пожаров погибли по меньшей мере 65 человек, многие пострадали. Министерство внутренних дел Алжира полагает, что причиной десятков пожаров, возникших практически одновременно в разных местах, могли быть поджоги.

Зидан – француз кабильского происхождения, народа группы берберов на севере Алжира. Он родился в пригороде Марселя.

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