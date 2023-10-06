Нойер намерен сыграть против «Майнца» 21 октября. Вратарь «Баварии» не выходил на поле с декабря

Теги Бавария Майнц Мануэль Нойер бундеслига Германия Футбол

Мануэль Нойер намерен вернуться на поле к 21 октября.

На эту дату назначена игра «Баварии» против «Майнца». 37-летний футболист планирует принять в ней участие, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

Мануэль Нойер получил травму в декабре прошлого года – он сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске. Голкипер «Баварии» и сборной Германии не выходил на поле с 1 декабря 2022 года.

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1 комментарий

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Этот Райола хочет денег
Не знаю как кому, мне эта новость в радость. Чемпион мира, представитель старой гвардии вернется!
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