«Бавария» не подпишет Де Хеа – Тухель наложил вето. Он хотел Ортегу, но переход вратаря «Ман Сити» сорвался

«Бавария» не подпишет Давида Де Хеа, а трансфер Штефана Ортеги сорвался.

Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, после переговоров, которые состоялись вчера вечером и сегодня утром, сделка по переходу из «Манчестер Сити» в «Баварию» срывается.

Главная причина – нежелание « » и отпускать вратаря. Они не хотят подписывать другого запасного голкипера, хотя в последние часы клубу предложили несколько вариантов, среди которых – вратарь « » Иллан Мелье.

«Бавария» хотела взять Ортегу в аренду и сделала ему конкретное предложение. Видеть его в команде хотел . Штефан всерьез обдумывал этот вариант, но боссы «Баварии» больше не хотят ждать.

По данным источника, «Бавария» также не подпишет Давида Де Хеа, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед». Тухель наложил вето на его трансфер, особенно учитывая тот факт, что возвращение Мануэля Нойера ожидается в течение нескольких недель. Де Хеа хотел в «Баварию», но его не подпишут.

Тухель хотел видеть в «Баварии» Ортегу и разговаривал с ним по телефону, но теперь его переход близок к тому, чтобы сорваться.

Ранее появилась информация о том, что мюнхенцы начнут сезон со Свеном Ульрайхом в воротах, так как рассчитывают на скорое возвращение Нойера на поле. Плеттенберг подтверждает эти сведения и пишет, что Ульрайх будет основным до возвращения Нойера. Боссы «Баварии» довольны игрой Свена на предсезонке и полностью уверены в нем.

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