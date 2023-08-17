«Бавария» не подпишет Де Хеа – Тухель наложил вето. Он хотел Ортегу, но переход вратаря «Ман Сити» сорвался

Теги Бавария Мануэль Нойер Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Лидс Пеп Гвардиола Давид Де Хеа чемпионшип Свен Ульрайх Томас Тухель Штефан Ортега Иллан Мелье Футбол

«Бавария» не подпишет Давида Де Хеа, а трансфер Штефана Ортеги сорвался.

Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, после переговоров, которые состоялись вчера вечером и сегодня утром, сделка по переходу Ортеги из «Манчестер Сити» в «Баварию» срывается.

Главная причина – нежелание «Ман Сити» и Пепа Гвардиолы отпускать вратаря. Они не хотят подписывать другого запасного голкипера, хотя в последние часы клубу предложили несколько вариантов, среди которых – вратарь «Лидса» Иллан Мелье.

«Бавария» хотела взять Ортегу в аренду и сделала ему конкретное предложение. Видеть его в команде хотел Томас Тухель. Штефан всерьез обдумывал этот вариант, но боссы «Баварии» больше не хотят ждать.

По данным источника, «Бавария» также не подпишет Давида Де Хеа, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед». Тухель наложил вето на его трансфер, особенно учитывая тот факт, что возвращение Мануэля Нойера ожидается в течение нескольких недель. Де Хеа хотел в «Баварию», но его не подпишут.

Тухель хотел видеть в «Баварии» Ортегу и разговаривал с ним по телефону, но теперь его переход близок к тому, чтобы сорваться.

Ранее появилась информация о том, что мюнхенцы начнут сезон со Свеном Ульрайхом в воротах, так как рассчитывают на скорое возвращение Нойера на поле. Плеттенберг подтверждает эти сведения и пишет, что Ульрайх будет основным до возвращения Нойера. Боссы «Баварии» довольны игрой Свена на предсезонке и полностью уверены в нем.

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33 комментария

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JENNINGS
Ответ ПавелАвер
короче, Бавария осталась без вратаря, да и без тренера тоже. зашибись...
А могли бы Кепу купить и убить двух зайцев одновременно )))
+27
-1
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Алексей Гусев
Тухель наложил...Дальше можно не читать)
+19
-6
+13
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ПавелАвер
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Даже если бавария будет играть вообще без вратаря, то другие немецкие команды не будут ей забивать, и бавария всё равно выиграет чемп
Бавария весной выиграла чемпионат лишь благодаря раздолбайству Дортмунда
+14
-3
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avcgloronalduMU
де хея так карьеру закончит
в сборной Испании он давно не первый номер
в саудовскую Аравию ему бы тогда
+7
-1
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Я всех их сделал
Несколько лет назад Де Хеа был одним из лучших вратарей мира, а сейчас даже бесплатно никому не нужен, от него как от чумного все открещиваются, даже арабам не нужен, хватающим всё, что блестит. Так и сломаться психически недолго, Роналду когда все в Европе послали он хоть нашёл утешение в арабских деньгах, а Давида даже туда не зовут, хотя он тоже наверняка не прочь рвануть за "новым вызовом и новыми трофеями", как это принято говорить.
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ПавелАвер
короче, Бавария осталась без вратаря, да и без тренера тоже. зашибись...
+4
-1
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Вазген, друг Мхитаряна.
молодец де хея, почти двадцать лет доил пригородный бестрофейник
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real19024ver
Ответ avcgloronalduMU
де хея так карьеру закончит в сборной Испании он давно не первый номер в саудовскую Аравию ему бы тогда
Пффф, уйдёт в условную Севилью, зацепит кубок или еврочашку вторую - третью по значимости и будет там оч даже хорошо зажигать.
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Tomaat Spwitch
Было бы очень глупо продавать Ортегу конкуренту по Европе. На мой взгляд он (в некоторых вратарских компонентах) даже лучше Эдерсона.
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Классный руководитель
Скоро на Тухеля наложат вето
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Вадим Ягафаров
Ответ Денис Ширинов
В Реал не захотели брать,в Баварию тоже, почему? Это же топовый вратарь, да еще и бесплатно
Говорят, что по характеру не самый приятный человек + не особо современный стиль игры
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atomio
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Direct free kick
Ответ ПавелАвер
Бавария весной выиграла чемпионат лишь благодаря раздолбайству Дортмунда
Поэтому даже так взяла 4 из 6 баллов в очных встречах)) Хотя игра первого круга была интересная, могло качнуться в любую сторону
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Alexey Alexeev
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
Даже если бавария будет играть вообще без вратаря, то другие немецкие команды не будут ей забивать, и бавария всё равно выиграет чемп
Но Баварии нужна ЛЧ. Чемп они даже с Тухелем взяли
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Lindeman
Ответ real19024ver
Пффф, уйдёт в условную Севилью, зацепит кубок или еврочашку вторую - третью по значимости и будет там оч даже хорошо зажигать.
Вполне вероятно, что в Севилью перейдёт, учитывая, что Буну уходит в СА
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Adil N.
Ответ Локоть Артеста
Может быть нужно дать время Ману для нормального восстановления?
До первого зимнего сезона )
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JENNINGS
Ответ Усатый КозлоБык ©
Лукаку?
У «Баварии» нет проблем с центральными защитниками)
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RedDevil1909
Ответ atomio
Комментарий удален пользователем
или в Севилью если они вратаря продадут,хотя у них денег вроде нет
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Demyan Grachev
кароч,тухлый на выход
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Денис Ширинов
В Реал не захотели брать,в Баварию тоже, почему? Это же топовый вратарь, да еще и бесплатно
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Dmitry Stepanov
мне кажется, что дешевле вернуть Нубеля
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Джон Харпер
Давидушка и супер аппетит.
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SexyCow
Даже я когда смотрю на Ульраиха то нервничаю, что он щас что то начудит, а защитником ещё сложнее, когда спиной не Нойер или другой топ вратарь, а Ульраих.
со всем уважением, но он не вратарь уровня Баварии, в Баварии всегда были лучшие вратаря поколения
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