«Бавария» не подпишет Де Хеа – Тухель наложил вето. Он хотел Ортегу, но переход вратаря «Ман Сити» сорвался
«Бавария» не подпишет Давида Де Хеа, а трансфер Штефана Ортеги сорвался.
Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, после переговоров, которые состоялись вчера вечером и сегодня утром, сделка по переходу Ортеги из «Манчестер Сити» в «Баварию» срывается.
Главная причина – нежелание «Ман Сити» и Пепа Гвардиолы отпускать вратаря. Они не хотят подписывать другого запасного голкипера, хотя в последние часы клубу предложили несколько вариантов, среди которых – вратарь «Лидса» Иллан Мелье.
«Бавария» хотела взять Ортегу в аренду и сделала ему конкретное предложение. Видеть его в команде хотел Томас Тухель. Штефан всерьез обдумывал этот вариант, но боссы «Баварии» больше не хотят ждать.
По данным источника, «Бавария» также не подпишет Давида Де Хеа, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед». Тухель наложил вето на его трансфер, особенно учитывая тот факт, что возвращение Мануэля Нойера ожидается в течение нескольких недель. Де Хеа хотел в «Баварию», но его не подпишут.
Тухель хотел видеть в «Баварии» Ортегу и разговаривал с ним по телефону, но теперь его переход близок к тому, чтобы сорваться.
Ранее появилась информация о том, что мюнхенцы начнут сезон со Свеном Ульрайхом в воротах, так как рассчитывают на скорое возвращение Нойера на поле. Плеттенберг подтверждает эти сведения и пишет, что Ульрайх будет основным до возвращения Нойера. Боссы «Баварии» довольны игрой Свена на предсезонке и полностью уверены в нем.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
в сборной Испании он давно не первый номер
в саудовскую Аравию ему бы тогда
со всем уважением, но он не вратарь уровня Баварии, в Баварии всегда были лучшие вратаря поколения