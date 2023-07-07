Нойер не начнет тренироваться c «Баварией» на следующей неделе и может пропустить азиатское турне

Возвращение Мануэля Нойера к тренировкам в общей группе откладывается.

По сведениям Sky Sport Deutschland, голкипер «Баварии» не сможет приступить к занятиям с другими футболистами со следующей недели, как это планировалось.

После выхода из отпуска 37-летний немец, сломавший ногу в декабре, пройдет медобследование.

При этом задержка не рассматривается сторонами ни как мера предосторожности, ни как проявление осложнений. Считается, что вратарю просто нужно больше времени на то, чтобы возобновить полноценные тренировки.

В начале предсезонной подготовки Нойер будет заниматься по индивидуальной программе и, скорее всего, пропустит азиатское турне (c 24 июля по 3 августа).

Отмечается, что главный тренер «Баварии» намерен начать выпускать голкипера на поле сразу же после того, как подтвердится готовность игрока к полноценной работе.

Со статистикой выступлений можно ознакомиться здесь.