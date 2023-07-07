Нойер не начнет тренироваться c «Баварией» на следующей неделе и может пропустить азиатское турне

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Возвращение Мануэля Нойера к тренировкам в общей группе откладывается.

По сведениям Sky Sport Deutschland, голкипер «Баварии» не сможет приступить к занятиям с другими футболистами со следующей недели, как это планировалось.

После выхода из отпуска 37-летний немец, сломавший ногу в декабре, пройдет медобследование.

При этом задержка не рассматривается сторонами ни как мера предосторожности, ни как проявление осложнений. Считается, что вратарю просто нужно больше времени на то, чтобы возобновить полноценные тренировки.

В начале предсезонной подготовки Нойер будет заниматься по индивидуальной программе и, скорее всего, пропустит азиатское турне (c 24 июля по 3 августа).

Отмечается, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель намерен начать выпускать голкипера на поле сразу же после того, как подтвердится готовность игрока к полноценной работе.

Со статистикой выступлений Нойера можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев

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Прекрасная РФПЛ будущего
отлично, можно пока отдохнуть. Взять например горный велик и в горы
+13
0
+13
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Дядя ТУРА
перейдет в ФК Сочи, чтоб не долго ездить на красную поляну
+6
0
+6
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Evgeniy Bagel
пора омолодить вратарскую позицию
+2
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Дмитрий
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
отлично, можно пока отдохнуть. Взять например горный велик и в горы
В Азии Эверест, поэтому решили не брать отважного смельчака
+1
0
+1
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Родя Раскольников
>Нойер не начнет тренироваться

Редакторам бы книжки какие почитать, говорят полезно (ну или "говорят не вредно").
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Артем Павлович
Почитав название статьи, я уж было подумал, что он опять что-то учудил😂
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Жанибек Момбай
Такому легендарному вратарю нужен отдых
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Улыбайся
Уже есть сомнения по Нойеру , как первому номеру в рамке, у него контракт до 2024 , или пролонгируют на год , или попрощаются. Нужно уже искать долгосрочную замену , мб поэтому к Мамардашвили и присматриваются , в Нюбеля не верю, Зоммеру 34 и наверное в это ТО уйдет , писали про Кошту , но у него контракт до 2027 , будет очень дорого.
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