Рычаги принесли «Барсе» 400 млн евро – треть доходов за финансовый год. В следующем периоде намерены обойтись без них: «Хотим, чтобы эта концепция исчезла»

Теги Барселона Ла Лига бизнес деньги Эдуар Ромеу Футбол

Вице-президент «Барселоны» заявил, что клуб намерен отказаться от рычагов.

По словам Эдуара Ромеу, в финансовом году-2022/23 экономические рычаги принесли «Барселоне» около 400 миллионов евро – около трети от общего дохода клуба, который составил 1,26 млрд евро. При этом на зарплаты клуба за период приходится 79% дохода без учета рычагов – около 676 млн евро.

Планируется, что в следующем отчетном периоде (2023/24) «Барселона» не будет получать доходов от рычагов.

«Мы хотим закончить финансовый год без рычагов, чтобы эта концепция исчезла. Мы уже говорим об обычных доходах и расходах. Есть два экстраординарных замороженных варианта – продажа BLM и продажа половины акций.

Это было сделано в связи с тем, что год был испорчен переездом на «Монжуик». При нормальных условиях это были бы весьма привлекательные цифры. Но мы стремимся больше не использовать никаких рычагов», – сказал Ромеу.

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30 комментариев

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сервисник
Потом можно будет и сами рычаги продать)
+13
0
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Arty Novikoff
Рычаги принесли «Барсе» 400 млн евро – треть доходов за финансовый год. Но основной доход принесли подвески и подшипники.
+17
-4
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ TheFrosty
Как по испански рычаги?
Palancas
+6
0
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Nike of FW
Опубликовал Анна Сунцова
Любит Карим Бензема Реал Мадрид

Использовала 6 раз слово рычаг на тексте в 129 слов.....это успех .
+6
-2
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Arty Novikoff
Ответ Michael Boldyrev
Серьезный вопрос. Так давно уже эти рычаги... даже в речи вице-президента. А что это конкретно? Как они деньги-то добывают? Что рычагами называют?
Механизмы, состоящие из балки, которая вращается вокруг точки опоры.
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Tristan...
Любители каталонских рычагов заполнили ветку
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TheFrosty
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Palancas
Красиво.
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jam.football
спасибо Бартомеу за то, что приходится создавать эти рычаги и дёргать их. Большой клуб держится на рычагах. М-да...
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Michael Boldyrev
Серьезный вопрос. Так давно уже эти рычаги... даже в речи вице-президента. А что это конкретно? Как они деньги-то добывают? Что рычагами называют?
+1
0
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Зизуха
5 раз в этой новости присутствует слово "рычаг", а сколько за последний год страшно представить
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Eugene10
Ответ kodgong
переходят на электрику). Там коробка передач не нужна))
Ну вообще в некоторых она есть)
2-ступенчатая для лучшей производительности на больших скоростях))
Плюс Тойота запатентовала механическую для электромобилей)
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Ностальгическое Дерьмо
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Рычаг: Возвращение справедливости
Император Проплатил
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fussballer
Ответ TheFrosty
Как по испански рычаги?
Негрейра
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stason79
Переключение скорости, что ли?
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Гномович!
Рычаги принесли Месси ЧМ и ЗМ
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Jese Rodrigues
Ответ Nike of FW
Опубликовал Анна Сунцова Любит Карим Бензема Реал Мадрид Использовала 6 раз слово рычаг на тексте в 129 слов.....это успех .
Меньше 0.4%, чего дуешься
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