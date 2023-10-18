Рычаги принесли «Барсе» 400 млн евро – треть доходов за финансовый год. В следующем периоде намерены обойтись без них: «Хотим, чтобы эта концепция исчезла»

Вице-президент «Барселоны» заявил, что клуб намерен отказаться от рычагов.

По словам , в финансовом году-2022/23 экономические рычаги принесли «Барселоне» около 400 миллионов евро – около трети от общего дохода клуба, который составил 1,26 млрд евро. При этом на зарплаты клуба за период приходится 79% дохода без учета рычагов – около 676 млн евро.

Планируется, что в следующем отчетном периоде (2023/24) «Барселона» не будет получать доходов от рычагов.

«Мы хотим закончить финансовый год без рычагов, чтобы эта концепция исчезла. Мы уже говорим об обычных доходах и расходах. Есть два экстраординарных замороженных варианта – продажа BLM и продажа половины акций.

Это было сделано в связи с тем, что год был испорчен переездом на «Монжуик». При нормальных условиях это были бы весьма привлекательные цифры. Но мы стремимся больше не использовать никаких рычагов», – сказал Ромеу.

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