Феликс снизил зарплату до 400 тысяч евро ради перехода в «Барсу». Вице-президент клуба подтвердил
Вице-президент «Барселоны» подтвердил, что Жоау Феликс снизил зарплату.
Феликс перешел в «Барселону» на правах аренды из «Атлетико». Сообщалось, что португалец получит 400 тысяч евро за сезон, а также 1,5 млн евро за два месяца по контракту с «Атлетико».
– Жоау Феликс правда получает 400 тысяч евро?
– Да. Это тот случай, когда человек дает очень сильный посыл. Очень приятно видеть это от парня, который, вероятно, был не в лучшей форме в своем клубе, а теперь прекрасно играет.
Не сомневайтесь, клуб, который отдал его нам, тоже заинтересован в том, чтобы он хорошо себя показал. Надеюсь, в конце сезона у нас будут переговоры, чтобы его сохранить, – сказал Эдуар Ромеу.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Когда Месси уходил, говорили, что он за еду готов играть, но нельзя снижать зп больше, чем на 50%, а тут можно уже. Или это только контрактов со своими касается?
а тут сократили в 25раз это как вообще работает?