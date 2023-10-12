Феликс снизил зарплату до 400 тысяч евро ради перехода в «Барсу». Вице-президент клуба подтвердил

Вице-президент «Барселоны» подтвердил, что Жоау Феликс снизил зарплату.

Феликс перешел в «Барселону» на правах аренды из «Атлетико». Сообщалось, что португалец получит 400 тысяч евро за сезон, а также 1,5 млн евро за два месяца по контракту с « ».

– правда получает 400 тысяч евро?

– Да. Это тот случай, когда человек дает очень сильный посыл. Очень приятно видеть это от парня, который, вероятно, был не в лучшей форме в своем клубе, а теперь прекрасно играет.

Не сомневайтесь, клуб, который отдал его нам, тоже заинтересован в том, чтобы он хорошо себя показал. Надеюсь, в конце сезона у нас будут переговоры, чтобы его сохранить, – сказал .

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