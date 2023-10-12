Феликс снизил зарплату до 400 тысяч евро ради перехода в «Барсу». Вице-президент клуба подтвердил

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Жоау Феликс деньги Эдуар Ромеу Футбол

Вице-президент «Барселоны» подтвердил, что Жоау Феликс снизил зарплату.

Феликс перешел в «Барселону» на правах аренды из «Атлетико». Сообщалось, что португалец получит 400 тысяч евро за сезон, а также 1,5 млн евро за два месяца по контракту с «Атлетико».

Жоау Феликс правда получает 400 тысяч евро?

– Да. Это тот случай, когда человек дает очень сильный посыл. Очень приятно видеть это от парня, который, вероятно, был не в лучшей форме в своем клубе, а теперь прекрасно играет.

Не сомневайтесь, клуб, который отдал его нам, тоже заинтересован в том, чтобы он хорошо себя показал. Надеюсь, в конце сезона у нас будут переговоры, чтобы его сохранить, – сказал Эдуар Ромеу.

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30 комментариев

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Андрей
сначало подумал в неделю. а он за сезон получит. чеее? это вообще реально??? такие как он минимум 10 лямов в год.
+38
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jane gunn
Феликс вызывает уважение за такой поступок, а ведь мог уехать к арабам и зарабатывать намного больше, чем в Атлетико, не говоря уже о Барсе
+15
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ulanov.vladislav95@list.ru
Ответ Бабло Муани
Молодец, не то что 7 номер его сборной, как собачка за деньгами побежал
лишь бы приплести….
+7
-1
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андрей кольцов
Ответ Schiaff1no
Немного вопросов вызывает. Когда Месси уходил, говорили, что он за еду готов играть, но нельзя снижать зп больше, чем на 50%, а тут можно уже. Или это только контрактов со своими касается?
Думаю это в рамках одного работодателя. Ну или Месси шарлатан
+6
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Гласящий Истину!
400 000 - это официально! Для бездельников, что сидят на спортс!) А в конверте, получит еще десяток лямов...
+5
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Надоело париться в бане
Сдается мне лет через 10 будем читать сводки новостей не про купленных судейских чиновников, а про купленных испанских налоговиков, которые на все эти "играет за 400 тысяч в год" закрывали глаза
+18
-14
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Бабло Муани
Молодец, не то что 7 номер его сборной, как собачка за деньгами побежал
+21
-18
+3
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Schiaff1no
Немного вопросов вызывает.
Когда Месси уходил, говорили, что он за еду готов играть, но нельзя снижать зп больше, чем на 50%, а тут можно уже. Или это только контрактов со своими касается?
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SaH4r.
Ответ Надоело париться в бане
Сдается мне лет через 10 будем читать сводки новостей не про купленных судейских чиновников, а про купленных испанских налоговиков, которые на все эти "играет за 400 тысяч в год" закрывали глаза
ради Реала никто так не делает и поэтому полыхает?)
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as009595@icloud.com
Мне кажется Барса мутит там), никто и даже Месси который был готов играть бесплатно не пойдет на такое снижение, если бы в Барсе играли за такую мизерную зарплату и любовь к клубу то они не были в такой заднице щас
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Sundance Neeskens
Ответ Schiaff1no
Немного вопросов вызывает. Когда Месси уходил, говорили, что он за еду готов играть, но нельзя снижать зп больше, чем на 50%, а тут можно уже. Или это только контрактов со своими касается?
Не знаю правдива ли была информация про недопустимость снижения зп больше, чем на 50%, но что уже доподлинно известно так это то, что Ла Лига высчитывает зарплатный лимит по рыночным ценам. Даже если бы Месси согласился играть бесплатно, то его контракт всё равно не зарегистрировали бы. Так же и тут с Феликсом: Барса хоть и платит ему 400к, но на бумагах вписывать в ФФП пришлось полностью всю его ЗП в Атлетико.
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Моутиньо оформляет 40
Ответ as009595@icloud.com
Мне кажется Барса мутит там), никто и даже Месси который был готов играть бесплатно не пойдет на такое снижение, если бы в Барсе играли за такую мизерную зарплату и любовь к клубу то они не были в такой заднице щас
"даже" Месси?)) Нашел бессребренника
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Вадим Дзахоев
Ответ Schiaff1no
Немного вопросов вызывает. Когда Месси уходил, говорили, что он за еду готов играть, но нельзя снижать зп больше, чем на 50%, а тут можно уже. Или это только контрактов со своими касается?
Нельзя снижать зп более чем на 50% при продлении контракта, а при трансфере игрока из другой команды ему спокойно можно выписать такую зарплату
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Фанат спорта01
то есть когда с Месси не заключили контракт говорили что нельзя снижать зп более чем в 2раза.
а тут сократили в 25раз это как вообще работает?
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TAGAY
Ответ deadjoker
Странно, там же есть минимальная зп, которую контролирует лига. Не думаю что таком игроку согласовали зп в 30 тыс в месяц.
минимальная ЗП лалиги составляет около 180к(или 280к, путаюсь немного,но точно не больше 300к) в год. помнится Алвеса за пол года подписали на минимальной ЗП, хотя сам Алвес был готов просто бесплатно поиграет эти пол года, но именно это правило не позволял. думаю, с Феликсом не все однозначно, возможно фиксированная сумма 400к в год, но есть еще бонусы за игру, голы и т.д. а возможно часть ЗП платит АТМ.. все может быть
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charly_54
Ответ Андрей
сначало подумал в неделю. а он за сезон получит. чеее? это вообще реально??? такие как он минимум 10 лямов в год.
Скорее всего прописаны приличные бонусы. За выход на поле, голы, ассисты и так далее
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Ansu Fati
Ответ Гласящий Истину!
400 000 - это официально! Для бездельников, что сидят на спортс!) А в конверте, получит еще десяток лямов...
И волки сыты и овцы целы
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Хан Сахан
Ответ Бабло Муани
Молодец, не то что 7 номер его сборной, как собачка за деньгами побежал
Неужели ты думаешь, что всё так просто? Вот так взял и отказался от такого количества денег? Естественно там есть свои договоренности, вернут эту разницу в зп потом (или нет), либо «в конверте». Тут даже речь не о Барсе (а то сейчас минусы посыпятся от фанатов Барсы), такое, уверен, практикуют везде, просто ещё не спалились )
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Ilya Shilovskiy
Уважуха.
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BIM
Атлетико теперь вряд-ли его обратно примет после такого)))
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Стахович
От авторов "Де Йонг ради днк решил играть за еду"
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Mikel Dominator Arteta
Серьёзно? 400к в год? Там же в АПЛ некоторые за неделю практически столько же получают
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deadjoker
Странно, там же есть минимальная зп, которую контролирует лига. Не думаю что таком игроку согласовали зп в 30 тыс в месяц.
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Spartakus1984
Нашим лимитчикам на заметку
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