При Лапорте расходы «Барсы» на зарплаты сократились с 708 до 528 млн евро. Задолженность перед игроками – 70 млн

Вице-президент «Барселоны» рассказал о сокращении расходов на зарплаты при Жоане Лапорте.

сообщил, что на выплаты футболистам в следующем сезоне планируется потратить 528 миллионов евро без учета возможных новичков. Это на 180 миллионов меньше, чем «блауграна» тратила на момент смены руководства в 2021 году.

51 из 528 миллионов приходится на футболистов, которые вернутся из аренды этим летом.

Также менеджер сообщил, что долг клуба по зарплатам составлял 389 миллионов евро, но на данный момент игрокам, соглашавшимся на отсрочку выплат на фоне финансовых проблем «Барселоны», должны лишь 70 млн.

Ромеу подчеркнул, что «проще всего» было бы продолжить откладывать выплаты, убеждать футболистов пойти на уступки, но «надо быть ответственными людьми, потому что засовывать руку в карман другим непорядочно».