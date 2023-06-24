При Лапорте расходы «Барсы» на зарплаты сократились с 708 до 528 млн евро. Задолженность перед игроками – 70 млн

Теги Барселона Ла Лига бизнес Жоан Лапорта деньги Эдуар Ромеу Футбол

Вице-президент «Барселоны» рассказал о сокращении расходов на зарплаты при Жоане Лапорте.

Эдуар Ромеу сообщил, что на выплаты футболистам в следующем сезоне планируется потратить 528 миллионов евро без учета возможных новичков. Это на 180 миллионов меньше, чем «блауграна» тратила на момент смены руководства в 2021 году.

51 из 528 миллионов приходится на футболистов, которые вернутся из аренды этим летом.

Также менеджер сообщил, что долг клуба по зарплатам составлял 389 миллионов евро, но на данный момент игрокам, соглашавшимся на отсрочку выплат на фоне финансовых проблем «Барселоны», должны лишь 70 млн.

Ромеу подчеркнул, что «проще всего» было бы продолжить откладывать выплаты, убеждать футболистов пойти на уступки, но «надо быть ответственными людьми, потому что засовывать руку в карман другим непорядочно».

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9 комментариев

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instasamka
Лапорта всеми правдами и неправдами выправляет ситуацию в Барсе. Пусть его хейтят за Месси, но мужик имеет яйца!
+14
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instasamka
Ответ f0rmoceft
Спасибо надо сказать Пике, Альбе и Бускетсу, а не Лапорте
Мы сами разберёмся кому надо говорить спасибо. Без мадридских, спасибо.
+15
-9
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Ван Гог
Ждем заявлений Бармалея, что у него все было под контролем
+6
-4
+2
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f0rmoceft
Ответ instasamka
Лапорта всеми правдами и неправдами выправляет ситуацию в Барсе. Пусть его хейтят за Месси, но мужик имеет яйца!
Спасибо надо сказать Пике, Альбе и Бускетсу, а не Лапорте
+10
-8
+2
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