Анри после победы 9:0 Франции U21: «Мне не понравились первые 25 минут игры. Мы не соблюдали план»

Тьерри Анри недоволен игрой сборной Франции U21, победившей со счетом 9:0.

Французы разгромили Кипр (9:0) в матче квалификации Евро-2025. Эта победа стала крупнейшей в истории молодежной сборной Франции. В 1985 году громили Югославию со счетом 7:0.

У команды Анри 4 победы в 4 матчах при 19 забитых голах и 2 пропущенных.

«Первые 25 минут игры мне не понравились. Мы плохо владели мячом, но, прежде всего, мы не соблюдали наш план игры без мяча. Мы были слишком открыты для атак соперника.

Я хотел, чтобы мы продолжали прессинговать, двигаться вперед и стараться быть верными самим себе даже тогда, когда мы не владеем мячом. Как мы делали это против Словении, Дании, Боснии, не считая двух или трех длинных передач.

А команда Кипра в первые 25 минут сумела создать нам проблемы и в центре поля, и на флангах. Наши защитники играли слишком низко, пришлось поднимать их выше, чтобы обрести баланс. После этого я был доволен.

Я был доволен результатом к перерыву, да, но не самим ходом матча. Во втором тайме я уже был доволен как результатом, так и ходом игры», – сказал бывший форвард «Арсенала» и «Барселоны».

Анри и молодежка Франции – идеальный союз. Тренерской карьере Тьерри (пока очень слабой) нужен перезапуск

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