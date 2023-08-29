Анри возглавил Францию U21: «Я рос не на соцсетях, моему поколению приходилось обращаться к старшим. Теперь моя задача – достучаться до молодежи»

Тьери Анри возглавил молодежную сборную Франции.

Бывший нападающий «Арсенала» и «Барселоны» был официально представлен в качестве главного тренера сборной Франции U21. Он будет руководить командой на Олимпиаде-2024.

«Я не был удовлетворен своей ролью эксперта. Я сделал все возможное, чтобы быть как можно ближе к полю. Мне нужно тренировать. Сборной Франции нельзя отказать. Мне нравится работать с молодежью, и теперь у меня есть такая возможность. Я надеюсь, что это будет положительным моментом. Я возвращаюсь к тому, чем хочу заниматься. Когда я работал экспертом, мне не хватало того, что наполняет мою жизнь эмоциями.

Я знаю, что у нас во Франции будут проходить Олимпийские игры. Это исторический момент. Это очень волнующе. Но я думаю в первую очередь о квалификации на Евро.

Как тренеру, мне больше всего нравилось работать с молодежью. Я рос не на социальных сетях. Моему поколению приходилось обращаться к старшим. Теперь моя задача – достучаться до молодежи. Мне нужно много заниматься педагогикой.

Если я опаздывал на тренировки, то не играл. Теперь мы должны все объяснить [нашим игрокам]. Сегодня у молодых людей гораздо больше информации, чем было у нас тогда», – сказал .

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